Samochód potrącił 13-latkę na przejściu. Dziewczynka wyleciała kilka metrów nad pasami

Łzy same cisną się do oczu

Potrącenie 13-latki na przejściu dla pieszych w Bielsku-Białej

Do koszmarnego zdarzenia doszło w Bielsku-Białej przy ul. Jana III Sobieskiego. 13-letnia dziewczynka na przejściu dla pieszych została potrącona przez samochód. Uderzenie było tak silne, że dziecko wyleciało w powietrze i upadło kilka metrów dalej. O sprawie poinformował portal bielskiedrogi.pl, który zamieścił także nagranie z tego zdarzenia. Dziewczynka weszła nagle na przejście tuż przed autobusem, to wtedy uderzył w nią samochód. To cud, że 13-latka nie odniosła żadnych poważnych obrażeń. Całość zdarzenia policja zakwalifikowała, jako kolizję, mimo to - sprawa trafi do sądu.