Samochód wbił się w przydrożny słup. Nie żyją dwie osoby, auto rozpadło się na pół

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-06-18 8:44

Na ul. 3 Maja w Sosnowcu, tuż przed północą w środę (17 czerwca), doszło do tragedii. Samochód z czterema osobami zjechał z jezdni i z dużą prędkością wbił się w przydrożny słup. Dwóch poszkodowanych zmarło na miejscu zdarzenia. Dwie pozostałe osoby są poważnie ranne i trafiły do szpitala.

  • W Sosnowcu na ul. 3 Maja doszło do tragicznego wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego.
  • Kierujący stracił panowanie nad pojazdem z powodu dużej prędkości i uderzył w słup oświetleniowy.
  • W wyniku zdarzenia kierowca i jeden pasażer zginęli na miejscu, a dwóch pozostałych pasażerów trafiło do szpitala, w tym jeden w stanie ciężkim.

Śmiertelny wypadek w Sosnowcu. Osobówka wbiła się w słup oświetleniowy

Zdarzenie miało miejsce około północy ze środy na czwartek (17/18 czerwca). Kierujący samochodem osobowym, jadąc ul. 3 Maja, stracił panowanie nad pojazdem i wbił się w słup oświetlenia ulicznego. 

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia wynika, że około północy, kierujący samochodem osobowym w wyniku niedostosowania prędkości stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup oświetleniowy – poinformowała śląska policja.

Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się liczne służby ratunkowe: straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Ich działania skupiały się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wydobyciu poszkodowanych z wraku pojazdu oraz udzieleniu pierwszej pomocy. Niestety, dla dwóch osób – kierującego i jednego z pasażerów – było już za późno. Ich życia zgasły na miejscu, zanim zdążyli otrzymać jakąkolwiek pomoc.

- Po przybyciu na miejsce ratownicy zastali czterech poszkodowanych. W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej dwóch poszkodowanych zakwalifikowano do kategorii czarnej – ponieśli śmierć na miejscu zdarzenia wskutek odniesionych obrażeń. Dwóch kolejnych zakwalifikowano do kategorii czerwonej i wymagało natychmiastowego transportu do szpitali - przekazała załoga pogotowia ratunkowego.

Jedna z poszkodowanych osób jest w stanie ciężkim. Druga osoba doznała urazu nogi.

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Policja apeluje o ostrożną jazdę

Śląska policja, pod nadzorem prokuratury, wyjaśnia okoliczności tego śmiertelnego wypadku. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny, zabezpieczono ślady, a także zebrano zeznania od ewentualnych świadków. Mundurowi apelują do wszystkich uczestników ruchu o ostrożną jazdę.

Apelujemy o zachowanie ostrożności w ruchu drogowym. Od podejmowanych przez nas decyzji zależy bezpieczeństwo naszych bliskich oraz wszystkich osób uczestniczących w ruchu - przestrzega śląska policja.

Samochód wbił się w przydrożny słup. Nie żyją dwie osoby, auto rozpadło się na pół
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