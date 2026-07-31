Potężna akcja przeciwko „Torcidzie”. Policja zatrzymała kolejnych podejrzanych, zabezpieczyła Rolls-Royce'a

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-07-31 13:40

Kolejne uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą powiązaną ze środowiskiem pseudokibiców. Śląscy policjanci zatrzymali sześciu mężczyzn podejrzanych o handel narkotykami. W czasie akcji zabezpieczono majątek wart około milion złotych, w tym luksusowego Rolls-Royce'a.

Policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeprowadzili kolejną skoordynowaną akcję wymierzoną w członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, tzw. „Torcidy”. Jak poinformowała Śląska Policja, działania prowadzono na terenie kilku miast województwa śląskiego.

Akcja była wymierzona w członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym – tzw. „Torcidy", działającej głównie na terenie Śląska, ale również w innych miejscowościach Polski i państwach Unii Europejskiej co najmniej od 2014 roku – przekazali policjanci.

Potężna akcja przeciwko „Torcidzie”. Policja zatrzymała kolejnych podejrzanych, zabezpieczyła Rolls-Royce'a
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Śledczy zajmują się działalnością grupy od 2023 roku. Na potrzeby postępowania powołano specjalną grupę operacyjno-procesową złożoną z funkcjonariuszy Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Podczas ostatniej realizacji zatrzymano sześciu mężczyzn w wieku od 21 do 43 lat. Wszyscy są podejrzani o udział w przestępczości narkotykowej prowadzonej w 2025 roku.

Podczas realizacji policjanci zabezpieczyli również mienie o łącznej wartości około miliona złotych, w tym samochód osobowy marki Rolls-Royce oraz gotówkę – poinformowała Śląska Policja.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych. Trzech z nich – w wieku 21, 25 i 28 lat – odpowie także za wytwarzanie narkotyków.

Prokurator zastosował wobec wszystkich podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych w wysokości od 20 do 50 tys. zł.

Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Jak podkreśla Śląska Policja, do tej pory w związku z działalnością grupy zatrzymano już blisko 100 osób, a sprawa wciąż ma charakter rozwojowy, dlatego niewykluczone są kolejne zatrzymania.

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