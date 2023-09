Sceny jak z horroru w Katowicach. Zapraszali 9-latka do auta i oferowali mu pieniądze? Jest komentarz policji

Niebezpieczne sceny w Katowicach. W tle srebrny mercedes i grupa mężczyzn

O zdarzeniach powiadomili mieszkańcy Katowic, którzy na grupach na Facebooku zaalarmowali użytkowników o budzących grozę scenach, których byli świadkami. Pierwsza z nich miała wydarzyć się w sobotę, 2 września, przy ul. Wincentego Pola w Brynowie. To tam jedna z kobiet podczas spaceru z psem miała dostrzec srebrnego mercedesa, a w nim grupę mężczyzn, prawdopodobnie z Bangladeszu, którzy intensywnie ją obserwowali. Jadące powoli auto i zachowanie pasażerów przeraziło kobietę na tyle, że ta w popłochu uciekła do klatki. Wtedy pojazd odjechał z piskiem opon.

Obcokrajowcy w mercedesie zaczepiali 9-latka?

Jeszcze większą grozę budzą doniesienia o tym, co miało wydarzyć się w niedzielę, 3 września, na osiedlu Karoliny w Bogucicach. Tam grupa trzech mężczyzn poruszająca się srebrnym mercedesem na niemieckich blachach miała zaczepiać 9-letniego chłopca i zapraszać go do auta, w zamian za to oferując pieniądze. Wszystkie te informacje zostały zgłoszone policji.

Oficer prasowa katowickiej komendy, podkom. Agnieszką Żyłką w rozmowie z radiem Eska potwierdziła, że do policji wpłynęło zgłoszenie o próbie porwania przy ul. Wincentego Pola. - Otrzymaliśmy takie zgłoszenie na numer alarmowy. Na miejsce został wysłany patrol policji, ale nie zastano tam nikogo - przekazała podkom. Żyłka.

Tłum chciał dokonać samosądu na pedofilach? Szokujące sceny na basenie miejskim. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Policja komentuje szokujące doniesienia

Co do sytuacji na osiedlu Karoliny w Bogucicach, w tym przypadku policja również przyjęła zgłoszenie. Sprawa obecnie jest badana.

Na komisariat zgłosili się rodzice z 9-letnim synem. Poinformowali mundurowych o zdarzeniu, do którego doszło podczas spaceru syna z kolegą. Do chłopców miał podjechać samochód, który w pewnym momencie się zatrzymał. Siedzący w środku mężczyźni zaoferowali dzieciom podwózkę. Kiedy chłopcy odmówili, samochód odjechał. Nie było żadnej próby wciągnięcia chłopców do środka. W tej sprawie prowadzone są czynności, badamy okoliczności - przekazuje podkom. Żyłka.

Policja apeluje do rodziców i dzieci, przypominając o zasadach, jakimi powinni kierować się małoletni w sytuacji zagrożenia:

zawsze mów rodzicom, z kim wychodzisz, gdzie i o której wrócisz

nigdy nie rozmawiaj z obcymi

nigdy nie wsiadaj z obcym do samochodu

jeśli czujesz się zagrożony, uciekaj

jeśli ktoś cię zaatakuje, wołaj o pomoc i głośno krzycz

próbuj się uwolnić za wszelką cenę