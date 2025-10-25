Skok stulecia w Bytomiu. Ograbili potentata branży pogrzebowej. Zabrali z jego domu 2 miliony złotych!

Skok stuelcia w Bytomiu. Zrabowali 2 miliony złotych z domu przedsiębiorcy

Jak informuje „Życie Bytomskie”, w nocy z 16 na 17 października w Bytomiu zamaskowani złodzieje weszli do domu przedsiębiorcy pogrzebowego po wypchnięciu okna. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy dokładnie zaplanowali swój skok i wiedzieli, kiedy mężczyzna jest sam w domu. Musieli wcześniej prowadzić obserwację, aby upewnić się, że ich plan się powiedzie.

Zaskoczony starszy mężczyzna został obezwładniony i zmuszony do wskazania miejsca, w którym ukrywał gotówkę. Bandyci zabrali około 2 milionów złotych i uciekli. Napadnięty, choć przeżył chwile grozy, na szczęście nie odniósł poważniejszych obrażeń fizycznych.

Gazeta Wyborcza podaje z kolei, że dom ofiary musiał być obserwowany, a skok zaplanowany. – Mężczyzna działa w branży od 40 lat i jest uważany za jednego z najbogatszych mieszkańców. – Wszystko wskazuje, że napad na niego poprzedziły obserwacje. Napastnicy wiedzieli, że oprócz właściciela w budynku nie ma nikogo innego — podkreśla w rozmiwe z GW osoba znająca kulisy sprawy. TVN24 dodaje, że ofiara, to starszy człowiek w wieku 90 lat. - Prokuratura Rejonowa w Bytomiu w 20 października wszczęła śledztwo w sprawie rozboju kwalifikowanego, który miał miejsce w połowie października w Bytomiu w domu. Śledztwo pozostaje w toku, a sprawcy są poszukiwani – powiedział portalowi prokurator Marek Furdzik z Prokuratury Rejonowej w Bytomiu.

Seria napadów na samotne kobiety Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Śledztwo w sprawie "skoku stulecia" w Bytomiu. Co ustaliła policja?

Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Bytomiu. Zarówno prokuratura, jak i policja nie chcą jednak ujawniać zbyt wielu szczegółów na temat napadu. Jak podaje „Życie Bytomskie”, wiadomo jedynie, że trwają intensywne poszukiwania sprawców.