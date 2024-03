Tajemnicza śmierć mężczyzny na plebanii w Sosnowcu. To było erotyczne spotkanie?

Solarnia. Wybuch na poligonie. Dwóch żołnierzy zginęło w wypadku

Dwaj żołnierze, którzy zginęli w wybuchu na poligonie w Solarni pod Lublińcem, nie służyli w wojskach specjalnych - informuje Wirtualna Polska. Saperzy z 5. Tarnogórskiego Pułku Chemicznego w poniedziałek, 25 marca, brali udział w ćwiczeniach polegających na wysadzaniu trotylu, ale w czasie zdarzenia, przed godz. 11, doszło do śmiertelnego wypadku. Poligon, gdzie miała miejsce eksplozja, należy do 13. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Solarni. Szczegółowe przyczyny i okoliczności śmierci żołnierzy wyjaśnia Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Ostatnie pożegnanie młodego żołnierza. Na cmentarzu pojawiły się tłumy