Szkolili się tam lekarze z całej Polski

Specjaliści ratują wzrok pacjentom. W Katowicach przeprowadzono innowacyjne zabiegi leczenia jaskry i zaćmy

Według szacunków ponad 800 tysięcy osób w Polsce ma Jaskrę. Nieleczona prowadzi do utraty wzroku. W Katowicach specjaliści z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im.prof. K. Gibińskiego zaprezentowali pionierską metodę jednoczasowego zabiegu leczenia jaskry i zaćmy z wykorzystaniem metody fakoemulsyfikacji oraz kanaloplastyki z dojściem wewnętrznym przy użyciu nowego systemu iTrack. Co to oznacza dla pacjentów?