Stara kamienica w Cieszynie runęła jak domek z kart! Świadkowie mówią o eksplozji [ZDJĘCIA]

Czołowe zderzenie osobówki z autobusem. Matka z synem trafili do szpitala. Tragiczne wieści

Runęła stara kamienica w centrum Cieszyna. Trwają poszukiwania dwóch osób

W niedzielę nad ranem (29 grudnia) w centrum Cieszyna doszło do katastrofy budowlanej – runęła dwupiętrowa kamienica przy ulicy Głębokiej. Mieszkańcy okolicy relacjonowali, że usłyszeli najpierw potężny huk, który przypominał wybuch. Według burmistrz Cieszyna, Gabrieli Staszkiewicz, wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną tragedii mógł być wybuch gazu.

Zobacz: Runęła stara kamienica w centrum Cieszyna! Trwają poszukiwania dwóch osób [AKTUALIZACJA]

Kamienica, która uległa zniszczeniu, była budynkiem komunalnym, zarządzanym przez Zakład Budynków Miejskich. Znajdowały się w niej trzy mieszkania, w których zameldowanych było 11 osób. W chwili zdarzenia dwie osoby znajdowały się poza domem, jednak dwie inne nadal są poszukiwane. Trzy osoby odniosły obrażenia – dwie z nich wciąż przebywają w szpitalu pod opieką lekarzy.

Ewakuowano mieszkańców innych domów

Pożar, który wybuchł po zawaleniu się budynku, szybko rozprzestrzenił się na sąsiednie kamienice. Ogień objął ściany sąsiednich budynków, zmuszając służby do natychmiastowej ewakuacji 17 mieszkańców z okolicznych domów.

Burmistrz Staszkiewicz poinformowała, że według inspekcji nadzoru budowlanego zniszczona kamienica nie nadaje się już do użytku. Obecnie trwa ocena stanu technicznego przylegających budynków, które również zostały częściowo uszkodzone w wyniku pożaru.

Ul. Głęboka, przy której doszło do tragedii, to jedna z najbardziej charakterystycznych ulic w Cieszynie. Liczy około 400 metrów i biegnie od głównego placu miasta w stronę mostu granicznego z Czechami. Wzdłuż ulicy znajdują się zabytkowe, przylegające do siebie kamienice, które tworzą zwartą zabudowę. Zawalenie się jednej z nich stanowi poważne zagrożenie dla stabilności sąsiadujących budynków i wymaga intensywnych działań ratunkowych oraz zabezpieczających.

Pomoc dla osób, które dotknęła tragedia

Na miejscu zdarzenia od samego rana pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej, a także inne służby ratunkowe, które nie tylko gaszą pożar, ale również przeszukują gruzowisko w poszukiwaniu zaginionych osób. Akcja jest dynamiczna i trudna, ponieważ gruzy nadal mogą się osuwać. Władze miasta zapowiedziały pomoc dla poszkodowanych mieszkańców oraz zapewniły tymczasowe zakwaterowanie dla ewakuowanych rodzin.