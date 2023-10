Stracił 47 tys. zł, bo uwierzył, że rozmawia z pracownikiem banku

Koszmar 30-latka ze Śląska. Stracił 47 tys. zł, bo myślał, że rozmawia z pracownikiem banku

Policjanci odnotowują kolejne przypadki oszustwa „na pracownika banku”. Pokrzywdzeni są tak manipulowani przez przestępców, że wypłacają posiadane w banku środki, a następnie wpłacają je czy to we wpłatomacie, czy też okienku kasowym innego banku na wskazane przez oszustów konto lub przekazując kod BLIK przestępcom. W ten sposób w czwartek, 19 października, został oszukany 30-letni mieszkaniec powiatu cieszyńskiego, który stracił 47 000 złotych. Uwierzył on rozmówcy, że jego konto i oszczędności są zagrożone. Pokrzywdzony poprosił rozmówcę o sms z banku, który miał potwierdzić, że rozmawia z prawdziwym pracownikiem banku. Oszuści natychmiast wysłali taką wiadomość - dla nich wygenerowanie sms-a identycznego jak ten bankowy, nie stanowi żadnej przeszkody.

Mafia "wnuczków" rozbita. Wielka akcja policji, 5 zatrzymanych za oszustwa i narkotyki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Policja przypomina o metodach ostrożności

" - Przypominamy i uczulamy - WERYFIKACJĘ PRACOWNIKA BANKU NALEŻY DOKONYWAĆ POPRZEZ APLIKACJĘ BANKOWĄ - NIE SMS. Pokrzywdzony, wierząc, że rozmawia z departamentem bezpieczeństwa, wypłacił wszystkie oszczędności i wpłacił na wskazane konto w innym banku. Nie zwrócił uwagi, że wpłaca na konto indywidualne nieznanej osoby. Wszystko wyglądało bardzo wiarygodnie, ale należy pamiętać o jednym - NIGDY NIE PODEJMUJMY SZYBKICH DECYZJI W ZWIĄZKU Z FINANSAMI. To my decydujemy o naszych finansach - to my powinniśmy ZAWSZE być inicjatorami rozmowy. Najprościej – wszystko, co związane z naszymi finansami, wykonujmy z własnej inicjatywy i weryfikujmy wszystko bezpośrednio w banku lub przez dedykowana aplikację bankową. Apelujemy o ostrożność i rozwagę podczas telefonicznych rozmów z nieznajomymi osobami. Oszuści umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji. W kontaktach z nieznajomymi kierujmy się zawsze zasadą ograniczonego zaufania.

Policjanci przypominają i ostrzegają:- pracownicy banku nigdy nie proszą o podanie loginu i hasła do konta, a tym bardziej kodu autoryzacyjnego SMS lub BLIK;- nie polecają też instalowania aplikacji, z której mogą wykonywać ruchy na koncie klienta;- wykonując JAKIEKOLWIEK operacje finansowe, wykonuj je w placówce bankowej albo z własnej inicjatywy! NIGDY ZA NAMOWĄ osób kontaktujących się telefonicznie!!!!

O wszelkich próbach wyłudzenia pieniędzy należy natychmiast poinformować policję dzwoniąc na numer alarmowy 112 - napisała na swojej stronie Policja Śląska.