Straszny wypadek na Śląsku. Samochód zmiażdżony, mężczyzna nie żyje

Tragiczny wypadek w Bieńkowicach pod Raciborzem

To nie jest spokojny początek maja na śląskich drogach. 2 maja doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Tychach. Dzień wcześniej, na terenie Sączowa, osobowe audi uderzyło w drzewo. Dwaj młodzi mężczyźni nie żyją, a kobieta walczy o życie. Do kolejnej, drogowej tragedii doszło w Bieńkowicach. 7 maja, przed godziną 13:00 zderzyły się tam "osobówka" i samochód ciężarowy.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 32-letni kierujący osobowym volkswagenem z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z ciężarówką, prowadzoną przez 38-letniego obywatela Rumunii. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń, kierujący volkswagenem zmarł - przekazała mł. asp. Joanna Wiśniewska, oficer prasowy KPP Racibórz. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z miejsca wypadku.

Na miejsce natychmiast wysłano służby ratunkowe. Policjanci wykonali szereg czynności procesowych, a dalsze postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury - czytamy w komunikacie KPP Racibórz.

Apel policji po śmiertelnym wypadku

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność i bezwzględne przestrzeganie przepisów, zwłaszcza w zakresie prędkości i zasad wyprzedzania. Mundurowi podkreślają, że chwila nieuwagi może kosztować zdrowie, a nawet życie. Nasza redakcja przyłącza się do wspominanych apeli. Jedźcie ostrożnie i starajcie się zachować maksymalny poziom koncentracji. O ewentualnych utrudnieniach będziemy informować na łamach "Super Expressu".

