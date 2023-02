Strażacy ruszyli na ratunek dwóm sarenkom. Były uwięzione w kanale ciepłowniczym

Strażacy uratowali dwie małe sarenki

Małe sarenki wpadły w tarapaty w nocy z 22 na 23 lutego. Weszły do kanału ciepłowniczego w pobliżu elektrociepłowni przy ulicy Siemianowickiej 60 w Katowicach.

I choć nie jest tam ciasno, to prawdziwy labirynt z którego zwierzęta nie były wstanie się wydostać. Na pomoc sarenkom ruszyli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Małej. Jak przekazał rzecznik PSP w Katowicach w rozmowie ze slazag.pl, strażacy użyli linek ratowniczych, by wyciągnąć zwierzęta. Towarzyszył im pracownik schroniska. Jednak nie było to takie proste, bo sarny hasały w najlepsze i strażacy musieli je gonić. Zwierzęta zostały wypuszczone na wolność i dołączyły do swojego stada.

