Mężczyzna tkwił zasypany w wykopie! Dramatyczna akcja w Jaworznie

Jaworzno: Strażacy wyciągnęli mężczyznę z wykopu

Wszystko działo się we wtorek, 30 maja przed południem w Jaworznie. Jak podaje miejscowa straż pożarna, przed godz. 11.30 na stanowisko kierowania przyjęto zgłoszenie dotyczące zasypanego mężczyzny, który znajdował się w wykopie przy ul. Wiosny Ludów. Na miejsce udało się wiele jednostek - zastępy z JRG Jaworzno oraz zastępy OSP z terenu miasta, Grupa Operacyjna z KW PSP w Katowicach oraz SGPR z Jastrzębia Zdroju. - W działaniach czynnie uczestniczyli również ratownicy Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego z Jaworzna, którzy razem ze strażakami uwolnili zasypanego mężczyznę - podaje jednostka z Jaworzna. Mężczyzna został przekazany ratownikom, a potem przetransportowano go śmigłowcem LPR do szpitala.