Świadkowie i służby medyczne uratowali życie 49-latkowi! Reanimacja w Dolinie Trzech Stawów

Świadkowie, którzy widzieli, jak 49-latek topi się w jednym ze zbiorników na terenie Doliny Trzech Stawów w Katowicach, wyciągnęli go na brzeg, a później przystąpili do reanimacji. Wszystko działo się w sobotę, 21 czerwca, o czym poinformowała tamtejsza policja. Mężczyźnie udało się przywrócić funkcje życiowe, po czym trafił do szpitala karetką pogotowia. Policja apeluje do amatorów kąpieli.

