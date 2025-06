Na pogrzeb synka założyli jej kajdanki. To zastały służby w jej rodzinie. Prokuratura ujawnia

Prokuratura Okręgowa w Warszawa wydała w sobotę, 21 czerwca, komunikat, odnosząc się do sprawy śmierci 4-miesięcznego dziecka. O sprawie zrobiło się głośno nie tylko za sprawą zgonu niemowlęcia, ale również jego 22-letniej matki, która została doprowadzona na pogrzeb dziecka z policyjnego aresztu, i to w kajdankach. Synek i 3-letnia córka trafili do rodziny zastępczej, ale chłopiec nagle zmarł.

