Raba Wyżna. Kulisy rodzinnej tragedii. Ludzie słyszeli dwa strzały

Dwa strzały słyszeli mieszkańcy Raby Wyżnej, gdzie została zastrzelona 45-letnia kobieta. Do tragedii doszło w sobotni poranek, 21 czerwca, a ciało kobiety, na na parkingu przy miejscowej szkole, znalazł przypadkowy przechodzień - wszystko działo się ok. godz. 5.30. Okazało się, że Katarzynę P., matkę trojga dzieci, zabił ich ojciec i mąż ofiary: 57-letni Mirosław P. Jego ciało znaleziono ok. 1 km dalej, prawdopodobnie na terenie opuszczonego gospodarstwa - wszystko wskazuje na to, że odebrał sobie życie.

Jak ustalił korespondent "Super Expressu", do zbrodni doszło, gdy 45-latka była w drodze do pracy. Kobieta od jakiegoś czasu mieszkała ze swoimi rodzicami i pracowała w sklepie spożywczym znajdującym się kilkaset metrów od jej domu. Według nieoficjalnych informacji jej mąż nie pracował i znajdował się na rencie. Miał być o Katarzynę P. "chorobliwie zazdrosny", podejrzewając ją o zdradę.

- Często się kłócili - mówią sąsiedzi małżeństwa, wspominając okres, gdy obydwoje jeszcze mieszkali razem.

Katarzyna P. i jej mąż osierocili troje dzieci: córki Lenę i Julię i syna Olka.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.