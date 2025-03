Do zgarnięcia było 350 milionów. Trzy wysokie wygrane w Eurojackpot padły w Polsce

Od Polpharmy po Mokate. Cieszyn kolebką miliarderów!

Najnowszy ranking Forbesa, prezentujący 100 najbogatszych Polaków w 2025 roku, ujawnił zaskakujący fakt. Choć większość miliarderów ma siedziby firm lub nieruchomości w Warszawie, to ich korzenie sięgają często zupełnie innych miejsc. Okazuje się, że prawdziwą kolebką polskich miliarderów jest Cieszyn, niewielkie miasto na południu województwa śląskiego.

Łączny majątek cieszyńskich miliarderów to blisko 40 miliardów złotych – kwota niemal 150 razy większa niż budżet samego Cieszyna (273 mln zł). To suma, która robi wrażenie! Za taką kwotę można by wybudować 2000 nowoczesnych szkół, 200 km autostrady lub kupić 400 myśliwców F-35.

Kim są ci biznesowi giganci z Cieszyna? Na liście Forbesa znajdziemy m.in.:

Jerzy Starak : Drugi najbogatszy Polak w 2025 roku, urodzony w Cieszynie w 1947 roku. Właściciel firmy farmaceutycznej Polpharma, zgromadził majątek wart 24,87 mld zł. Choć dziś nie mieszka w Cieszynie, jego fundacja posiada kolekcję dzieł sztuki, w tym prace cieszyńskich artystów.

: Drugi najbogatszy Polak w 2025 roku, urodzony w Cieszynie w 1947 roku. Właściciel firmy farmaceutycznej Polpharma, zgromadził majątek wart 24,87 mld zł. Choć dziś nie mieszka w Cieszynie, jego fundacja posiada kolekcję dzieł sztuki, w tym prace cieszyńskich artystów. Zbigniew i Mateusz Juroszkowie : Zajmują ósme miejsce w rankingu, z majątkiem 7,63 mld zł. Swoją fortunę zbudowali na działalności deweloperskiej firmy ATAL S.A. z Cieszyna oraz firmy bukmacherskiej STS.

: Zajmują ósme miejsce w rankingu, z majątkiem 7,63 mld zł. Swoją fortunę zbudowali na działalności deweloperskiej firmy ATAL S.A. z Cieszyna oraz firmy bukmacherskiej STS. Grzegorz, Sebastian i Marcin Ćwik: Właściciele sieci salonów meblowych Agata Meble, z majątkiem 2,51 mld zł. Swoje biznesowe imperium zbudowali, mając bazę w niewielkiej wsi Jaworze na Śląsku Cieszyńskim.

Właściciele sieci salonów meblowych Agata Meble, z majątkiem 2,51 mld zł. Swoje biznesowe imperium zbudowali, mając bazę w niewielkiej wsi Jaworze na Śląsku Cieszyńskim. Adam Mokrysz: Prezes firmy Mokate, produkującej kawę i herbatę. Jego matka, Teresa Mokrysz, zajmuje 59. miejsce w rankingu z majątkiem 1,63 mld zł.

Cieszyn: Miasto miliarderów

Cieszyn, położony strategicznie przy granicy z Czechami, od zawsze był ośrodkiem handlu i przemysłu. Ta tradycja przedsiębiorczości z pewnością przyczyniła się do sukcesu cieszyńskich miliarderów. W mieście działały i działają znane firmy, takie jak Olza Cieszyn (producent wafli Prince Polo) czy Browar Zamkowy (producent Żywca Portera). Dynamiczny rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość mieszkańców sprawiają, że Cieszyn może być inspiracją dla innych miast w Polsce.

