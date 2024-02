Szyb Staszic ma być nową atrakcją turystyczną Tarnowskich Gór. Pieniądze popłyną z województwa i miasta

Nowa instytucja kultury z listy UNESCO w Tarnowskich Górach

Szyb Staszic w Tarnowskich Górach, który znajduje się na liście UNESCO, zostanie udostępniony dla turystów i ma stać się nową atrakcją w mieście. Zarząd województwa śląskiego przyjął projekt umowy z Tarnowskimi Górami i Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (SMZT) w sprawie prowadzenia wspólnej instytucji kultury.

Według zapowiedzi województwo, jak i miasto mają przekazać, w latach 2024-2028, na działalność Szybu Staszic po 7,5 mln zł. Milion dołoży także SMZT. Więc nowa instytucja kultury otrzyma w ciągu 5 lat, co najmniej, 16 mln zł.

Na najbliższych sesjach Sejmiku Województwa i Rady Miasta jednym z tematów będą zmiany w budżetach i zabezpieczenie środków na rzecz Szybu Staszic.

Szyb Staszic to miejsce wyjątkowe, o którym wiele osób nie wie. Początkowo nosił imię Adolf. Został wydrążony w 1796 roku. W drugiej połowie XIX wieku pogłębiono go do blisko 50 metrów i razem z szybem maszynowym stał się w 1884 roku podstawą do utworzenia Stacji Wodociągowej Adolfschacht, którą w XX-leciu międzywojennym przemianowano na Staszic.