12-letni Kuba napisał list do premiera Donalda Tuska. "Sprawa jest poważna"

Dramat na Śląsku. 59-latek wjechał w pieszego na ulicy. Mężczyzna nie żyje! Jeden szczegół mógł go uratować

Co tam się wydarzyło?

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej nie chcą odlewni żeliwa

W listopadzie 2023 roku do mieszkańców Dąbrowy Górniczej dotarły informacje, że w dzielnicy Tucznawa zostanie wybudowana wielka odlewnia żeliwa. Pomimo protestów, władze miasta miały temat zignorować. Mieszkańcy twierdzą, że zostali oszukani przez władze miasta i inwestora, ponieważ ci pierwotnie w dokumentach informowali o powstaniu "magazynu odlewów żeliwnych".

"Nasze dyskusje nie ograniczają się tylko do kwestii budowy odlewni żeliwa, ale obejmują całościowe zanieczyszczenie naszego miasta. Jakość powietrza, którą codziennie oddychamy, osiągnęła niedopuszczalny poziom. To problem, który dotyka nas wszystkich - nasze zdrowie, nasze rodziny, naszą przyszłość" - podkreślają oburzeni mieszkańcy.

12-latek napisał list do premiera Tuska. Chłopiec martwi się budową odlewni

12-letni Kuby, a także mieszkańcy Tucznawy, są zgodni co do zaniechania budowy odlewani żeliwa. Chłopiec postanowił podjąć się radykalnych kroków i samodzielnie napisał list do Donalda Tuska. 12-latek poprosił w nim premiera o natychmiastową interwencję.

"W mojej rodzinnej miejscowości miał powstać magazyn, ale Tucznawa została oszukana. Zamiast magazynu, powstanie odlewnia żeliwa, szkodząca mieszkańcom. Będzie ona 200 m od szkoły i kilkaset od mojego domu. Czy mógłby pan przyjechać i temu zaradzić? Czekam na szybką odpowiedź" – zaapelował do premiera 12-letni Kuba.

Postawa chłopca spotkała się z entuzjastycznymi komentarzami internautów, którzy wychwalają chłopca.

"Każdy chwyt mieszkańców na wagę złota, tym bardziej list napisany przez 12-latka", "Bardzo fajnie będzie jak Pan Premier pojedzie i zapewni chłopca osobiście że nie powstanie tam odlewnia i dzięki temu zapisuje u rodaków Pan Premier" - czytamy w komentarzach pod postem.

Piotr Purzyński, p.o. rzecznika prasowego Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza Kilka tygodni temu informował, że los odlewni żeliwnej nie jest przesądzony.

"Od początku informowaliśmy, że będzie to docelowo budowa odlewni. Inwestor najpierw zgłosił budowę magazynu, aby móc wyrównać teren i przygotować go do właściwego projektu. Przypominam, że pozwolenie na budowę odlewni nie zostało jeszcze wydane. Wszystko jest w trakcie procedowania" – zaznacza Purzyński.