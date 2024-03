Sosnowiec. Śmierć w mieszkaniu księdza. Prokuratura bada sprawę

Tragiczne wieści przekazała sosnowiecka kuria. - Kuria Diecezjalna w Sosnowcu z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjęła do wiadomości informację o zdarzeniu mającym miejsce na terenie mieszkania zajmowanego przez księdza jednej z sosnowieckich parafii - czytamy w specjalnym komunikacie. Kuria dodaje, że życia młodego mężczyzny obecnego w mieszkaniu nie udało się uratować, choć ksiądz podjął reanimację oraz wezwał na miejsce ratowników medycznych.

Prokuratura wyjaśnia sprawę, a Kuria Diecezjalna w Sosnowcu zapewnia, że w pełni współpracuje ze śledczymi. O komentarz poprosiliśmy też prokuraturę. - Potwierdzam informacje zamieszczone przez kurię. Wszczęliśmy postępowanie, na miejscu pracuje prokurator i policja - mówi prok. Zbigniew Pawlik, szef Prokuratury Rejonowej Sosnowiec Północ. Pawlik dodaje, że do zdarzenia prawdopodobnie doszło w środę (20 marca) w południe, jednak - jak mówi - "pewność będziemy mieć po oględzinach". - Z uwagi na dobro śledztwa prokuratura nie zdradza w jakim wieku był mężczyzna oraz o którą sosnowiecka parafię chodzi - dodał prokurator.

Skandal w Dąbrowie Górniczej

O kurii w Sosnowcu głośno było też kilka miesięcy temu. Przypomnijmy, że męska orgia na plebanii w Dąbrowie Górniczej poruszyła całą Polskę. Do zdarzenia doszło latem 2023 r. w mieszkaniu służbowym jednego z księży. Obecni imprezowicze zażywali substancje odurzające i leki na potencję. W pewnym momencie jeden z uczestników zasłabł, a gdy drugi zadzwonił po pomoc, duchowny wyrzucił go z mieszkania. Po przyjeździe służb odmówił wpuszczenia ich do mieszkania. W efekcie został aresztowany, a prokuratura postawiła mu aż cztery zarzuty.

Prokuratura wciąż bada okoliczności śmierci księdza i diakona, których ciała znaleziono w marcu 2023 r. Obaj duchowni pełnili posługę w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Byli z sobą skonfliktowani. Według nieoficjalnych informacji ze śledztwa ksiądz prawdopodobnie zabił diakona przy użyciu noża, a później popełnił samobójstwo rzucając się pod pociąg.

