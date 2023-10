Jak jedzą śląscy policjanci? Znany youtuber wybrał się do ich stołówki. Zobaczcie WIDEO

Tak jedzą śląscy policjanci - grochówka jak za czasów szkolnych, drobiowy z przewagą mięsa, a nie panierki

Dymitr Błaszczyk, znany youtuber prowadzący kanał „Sprawdzam Jak" tym razem wybrał się do policyjnej stołówki Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Postanowił sprawdzić, co jedzą śląscy funkcjonariusze w przerwie służby.

Już po wejściu był zaskoczony. Wygląd stołówki przypomniał mu kantyny policyjne z dawnych lat. Na pierwszy ogień zamówił zupę grochową - za jedyne 7 zł! „Ziemniaki, kiełbasa, groch, na wypasie" - zachwala.

Dalej, na stole pojawiła się ryba panierowana, ziemniaki i surówka. Cena? 21 zł. Taka sama jak za zestaw z kotletem drobiowym, ziemniakami i surówką. „Panierki, jak na lekarstwo, za to naprawdę sporo mięsa. Widać, że nie po to, by mieć nie wiadomo ile zysku. Bo w niektórych miejscach to sami wiecie, mięsa mało, za to panierki dużo" - mówi youtuber.

Zamówił jeszcze placek po węgiersku: „cztery, chrupkie, aromatyczne placki, gulasz, surówka" - delektuje się.

Youtuber zachwycony policyjną stołówką. No...może marlenka nieco za słodka

Na deser Dymitr wziął na wynos ciasto marlenkę - to cienkie warstwy ciasta miodowego przełożone masą budyniową z dodatkiem masy krówkowej. Jak twierdzi, smakiem podobne do orzechowca, bardzo słodkie.

„Tutaj jest domowa kuchnia, taka, którą pamiętam z czasów szkolnych. Wszystko super doprawione, widać, że komuś chce się przygotowywać te dania. A do tego jest naprawdę niedrogo! Było zabawnie i lekko dziwnie, bo jednak trochę osób za mną siedziało i patrzyło jak nagrywamy" - podsumowuje Dymitr Błaszczyk swoją wizytę w policyjnej stołówce KWP w Katowicach, którą był zachwycony.

A może obiad przy ul. Józefa Lompy w KWP Katowice? Kto się skusi?

No cóż...zatem tylko pozazdrościć śląskim funkcjonariuszom smaków, jakimi mogą się raczyć w przerwie służby, a przyrządzającym kunsztu kulinarnego.

Stołówka na ul. Józefa Lompy 19 w Katowicach jest ogólnodostępna. Korzystają pewnie poza policjantami ci, którzy załatwiają coś akurat na komendzie. Ale może macie chęć pokosztować tak zachwalanych przez youtubera potraw w nietypowym jak na jedzenie obiadu miejscu?