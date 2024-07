Najmniejsza wieś na Śląsku niebawem zniknie z mapy?! To wyjątkowo niebezpieczny region Polski

Trwa modernizacja magistrali E-65 na terenie województwa śląskiego. To największa w historii inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych. Prace jednocześnie są prowadzone na trzech odcinkach: Będzin - Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice, Tychy – Goczałkowice, a także Zabrzeg – Zebrzydowice.

Obecnie prace widać w Szopienicach gdzie został rozebrany wiadukt kolejowy przebiegający nad modernizowaną linią. Obecnie trwa budowa nasypów kolejowych przy obiekcie. Równocześnie toczą się roboty przy budowie mostu nad Rawą. W sąsiedztwie planowanego przystanku Katowice Morawa powstał mur oporowy, który docelowo podtrzyma nasyp i nowy peron.

Prace na trasie Będzin - Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice ruszyły już kilka miesięcy temu. We wrześniu jednak mocno utrudnią życie mieszkańców Katowic i tych, którzy do miasta przyjeżdżają do pracy. Wyburzony ma zostać bowiem wiadukt nad ulicą Mikołowską, jedną z najbardziej ruchliwych w mieście.

Na tym nie koniec, ponieważ mają zostać wyburzone również wiadukty nad ulicą Graniczną, Załęską, Przodowników, Kłodnicką oraz wiadukt drogowy na ul. Bagiennej. Inwestycja będzie się wiązać z ogromnymi utrudnieniami, co zresztą potwierdziło PKP Linie Kolejowe podczas konferencji prasowej.

Do rozpoczęcia prac pozostało 5 tygodni, jednak wciąż nie ma informacji, jak w czasie prowadzonych prac, będzie wyglądać komunikacja. Rzeczniczka prasowa katowickiego magistratu poinformowała, że miasto pełni rolę doradczą w całej procedurze i także, że o "tymczasowej organizacji ruchu będziemy informować za pośrednictwem kanałów wykorzystywanych przez miasto w momencie, gdy wydział merytoryczny zatwierdzi proponowane i zaakceptowane przez MZUiM, policję i ZTM zmiany".

Z kolei ZTM, nie ma żadnych informacji dotyczących terminów rozbiórek.

- Informacje dot. zaplanowanych zmian w związku z remontem wiaduktów będziemy mogli podać po tym, jak potwierdzone zostaną wszystkie szczegóły dotyczące realizacji inwestycji. Znaczenie będą miały m.in. terminy (np. rozbiórek poszczególnych wiaduktów), zakres wykonywanych prac w poszczególnych etapach, wprowadzane przez służby objazdy oraz zmiany i ograniczenia w ruchu kołowym, możliwości w zakresie uruchomienia tymczasowych przystanków i buspasów - przekazuje Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Rzecznik ZTM również zachęca do śledzenia komunikatów, które mają pojawić się na stronie internetowej.

Mówiąc wprost - konkretów brak, również po stronie PKP Polskie Linie Kolejowe. Tu bowiem też cały czas trwa "szerokie uzgadnianie".

Ten gigantyczny remont dotknie dosłownie wszystkich. Mieszkańców Śródmieścia, studentów, pracowników dojeżdżających do centrum z innych części miasta, aż do turystów i mieszkańców regionu, którzy do Katowic przyjeżdżają w interesach lub dla rozrywki.