To była największa katastrofa budowlana w Polsce po roku 1989. Zginęło 65 osób

– Wydobytych z ruin przewoziliśmy do najbliższych szpitali – Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Katowic i Sosnowca. Szukanie żywych zakończyliśmy, jak pamiętam, po kilkunastu godzinach. Potem ruiny zaczęli przeszukiwać ratownicy z psami szkolonymi do poszukiwania zwłok – wspominają lekarze Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach: Wojciech Miciński oraz Slah Smail, uczestnicy akcji ratunkowej w MTK. W katastrofie zginęło 65 osób, 144 zostały ranne, a 26 doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu. To nie wszystkie ofiary tej tragedii. W sumie ok. 1,3 tys. osób zostało poszkodowanych stracili bliskich, mienie, mieli zrujnowane zdrowie psychiczne. W katastrofie zginęli z obywatele Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Belgii oraz Holandii. W dniu katastrofy w hali znajdowało się 700 wystawców i miłośników gołębi pocztowych.

Szczyt akcji rakietowej, na bieżąco transmitowanej przez stacje telewizyjne, przypadł na 29 stycznia, między pierwszą a drugą godziną. Przez kilkanaście godzin spod ruin hali wydobywano rannych i martwych. Z początkiem lutego rozpoczęły się prace rozbiórkowe. Nadal znajdowano ciała zabitych. Ostatnie odkopano 14 lutego. Od 2009 do 2019 trwały procesy przeciwko podejrzanym o spowodowanie katastrofy i o odszkodowania. Biegli ustalili, że główną przyczyną katastrofy były błędy w projekcie wykonawczym pawilonu, ale nie tylko. Katowicka prokuratura okręgowa zamknęła śledztwo latem 2008 r. Ustaliła, że na katastrofę złożyły się także błędy popełnione w użytkowaniu i nadzorze nad budynkiem. Rozpoczęty w 2009 r. główny proces trwał 7 lat. Odbyło się ok. 200 rozpraw. Projektant hali, który nie miał… uprawnień do projektowania takich budowli, został skazany na 9 lat więzienia. Pozostałych czworo oskarżonych sąd skazał na karę więzienia od 1,5 do 2 lat. Jeden z z czterech oskarżonych uniewinnionych wyrokiem sądu apelacyjnego został skazany na 1,5 roku więzienia...