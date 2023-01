Śmigłowiec ukraińskiego resortu ds. sytuacji nadzwyczajnych z delegacją resortu rozbił się w środę (18 stycznia) rano w Browarach, mieście w aglomeracji Kijowa, tuż nad przedszkolem. Początkowo mówiono o 18 zabitych. "Kierownictwo MSW poleciało helikopterem w podróż służbową do jednego z gorących punktów. Na pokładzie było 9 osób, wszyscy zginęli. Pozostałych 9 zabitych to dzieci i dorośli, którzy byli w przedszkolu" – głosił komunikat. Potem informacje zweryfikowano, a liczba ofiar została określona na 14.

Tragedia w Browarach. Śmigłowiec rozbił się nad przedszkolem

W katastrofie zginęli m.in. minister spraw wewnętrznych Denys Monastyrski, jego pierwszy zastępca Jewhenij Jenin i jeszcze jeden wiceminister spraw wewnętrznych, Jurij Łubkowycz. Wśród ofiar śmiertelnych jest jedno dziecko. 25 osób zostało rannych, w tym 11 dzieci. Krótko po tragedii mówiono, że śmigłowiec leciał na małej wysokości ze słabą widocznością z powodu mgły. "Wstępnie zakłada się, że we mgle piloci nie widzieli podejścia do wieżowca, wykonali ostry manewr, aby uniknąć kolizji i stracili kontrolę. Uważa się, że latarnie ostrzegawcze zamontowane na dachu nie działały z powodu planowanych przerw w dostawie prądu" - napisał ukraiński dziennikarz Oleg Jelcow - cytuje go agencja Ukrinform.

Ukraina. Katastrofa rządowego śmigłowca. Jakie są przyczyny?

Po południu zaczęły się pojawiać inne teorie związane z przyczynami katastrofy. Jedna z nich mówi, że to mogło być czyjeś "celowe działanie". "Czy był to sabotaż, awaria sprzętu, naruszenie zasad bezpieczeństwa lotów, przekonamy się wkrótce" – powiedział doradca szefa MSW, Anton Heraszczenko. Tymczasem premier Ukrainy Denys Szmyhal zaapelował do obywateli, by nie wyciągali pochopnych wniosków i unikali "spekulacji" w sprawie katastrofy. "Śledztwo potrwa pewien czas, tak więc apelujemy o unikanie rozmaitych teorii, spekulacji, i o poczekanie na komentarze i wnioski oficjalne" - napisał na Telegramie.

P.o. ministra spraw wewnętrznych po śmierci Denysa Monastyrskiego został komendant ukraińskiej policji, Ihor Kłymenko. Zapewnił, że podległe mu służby uczynią wszystko, aby sytuacja w kraju była stabilna.

Three days of mourning declared in #BrovaryActing Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko said that the investigation is doing everything possible to establish the causes of today's catastrophe as soon as possible.Video of the first minutes after the helicopter crash. pic.twitter.com/6Yu3gswPqO— NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2023

Sonda Czy wierzysz, że Ukraina wygra wojnę? Tak Nie Nie wiem