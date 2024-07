To będzie gigant

"Polskie Włochy". Zagórze Śląskie to prawdziwy raj na ziemi

Zagórze Śląskie powstało jako osada związana z zamkiem Grodno. Początkowo wieś nosiła tę samą nazwę, co zamek. Teraz turyści mówią o niej "małe Włochy". To świetne miejsce na krótki wypad. Zatem jeśli jeszcze nie macie planów na krótkie wakacyjne wypady, to zapiszcie nazwę tej miejscowości, bo Zagórze Śląskie po prostu warto odwiedzić.

To właśnie tutaj znajdziecie zapierające dech w piersiach krajobrazy niczym z Sycylii. To naprawdę wyjątkowe miejsce, w którym malownicze widoki nierozerwalnie wiążą się z wyjątkową historią.

Zagórze Śląskie znajduje się na pograniczu Gór Wałbrzyskich i Gór Sowich w Dolinie Bystrzycy. Na regionem góruje tu monumentalny Zamek Grodno. Dojechać tu można przez Wałbrzych zarówno samochodem, jak i transportem publicznym od pociągu począwszy na autobusie skończywszy.

Zachwycające krajobrazy i zamek. Tak wygląda miejscowość, która przypomina Włochy

Niewątpliwe główną atrakcją jest Zamek Grodno, który powstał jeszcze za czasów Piastów Śląskich. W jego okolicy znajduje się jezioro Bystrzyckie, które oferuje sporą dawkę relaksu i wypoczynku, gdy będziecie już znużeni zwiedzaniem zamku. Warto również odwiedzić rezerwat przyrody Góra Choina. To wyjątkowe miejsce, którego głównym zadaniem jest ochrona rzadkich gatunków roślin oraz naturalnego lasu mieszanego, który porasta wzgórze. Warto także zobaczyć zaporę wodną. Zbudowano ją w 1917 roku, by kontrolować przepływ Bystrzycy. Tak powstał zbiornik retencyjny. A skoro już przy jeziorze Bystrzyckim jesteśmy, to warto się przespacerować wiszącą kładką pieszą. Podobno najdłuższą w Polsce.

Oprócz tego w Zagórzu Śląskim znajdziecie sporo tras rowerowych i mtb. Oczywiście nie brakuje tu również szlaków turystycznych dla amatorów pieszych wycieczek.