Katowice. Ciężarna kobieta i jej dziecko zginęli w wypadku. Zarzuty dla 39-latka

W Katowicach doszło do tragicznego wypadku.

W wyniku zdarzenia zginęła kobieta w zaawansowanej ciąży oraz jej nienarodzone dziecko, a kierowca drugiego pojazdu został ranny.

Sprawca wypadku usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Jaką karę może ponieść?

Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego na ulicy Bielskiej w Katowicach doszło 26 lipca. Jak ustalili śledczy, 39-letni kierowca osobowego bmw nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, nie obserwował należycie przedpola jazdy i najechał na tył fiata.

29-letnia pasażerka fiata zmarła. Patrycja była w zaawansowanej ciąży. Dziecko, po przeprowadzeniu cesarskiego cięcia przez Zespół Ratownictwa Medycznego, trafiło do szpitala. Niestety, jego życia nie udało się uratować. Do szpitala z poważnymi obrażeniami trafił również 33-letni kierowca samochodu.

Na polecenie Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe katowiccy policjanci zatrzymali 39-letniego kierowcę bmw. Mężczyzna usłyszał prokuratorski zarzut spowodowania wypadku drogowego, w którym dwie osoby zginęły, a jedna doznała rozległych obrażeń ciała.

Podejrzany przyznał się do winy. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania