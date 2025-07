Tragedia na drogach w Katowicach. Dwa wypadki, trzy ofiary, w tym kobieta w ciąży i jej dziecko

W sobotę (26 lipca) na drodze w kierunku Sosnowca doszło do śmiertelnego wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca BMW z nieznanych przyczyn najechał na tył Fiata Seicento, który następnie uderzył w poprzedzający go pojazd marki Kia. Jak relacjonował jeden ze świadków, "na miejscu zdarzenia zostało wykonane cesarskie cięcie, bo kobieta była w zaawansowanej ciąży. Potem dziecko trafiło do szpitala".

Niestety, pomimo szybkiej interwencji służb ratunkowych i starań lekarzy, nie udało się uratować życia 29-letniej pasażerki Fiata. Kobieta zmarła na miejscu. Zmarło również jej nienarodzone dziecko, które w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Kierowca fiata także został przewieziony do szpitala.

Droga w kierunku Sosnowca była całkowicie zablokowana, kierowcy musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Utrudnienia występowały również na wjeździe do Katowic od strony Tychów. Czynności na miejscu zdarzenia prowadzone były pod nadzorem prokuratora.

Zanim doszło do tej tragedii, służby ratunkowe zostały wezwane na ul. Pszczyńską w Katowicach. Około godz. 15 kierowca Citroëna, z nieustalonych jeszcze przyczyn, zjechał z drogi i dachował.

Służby błyskawicznie dotarły na miejsce, ale życia 35-letniej pasażerki nie udało się uratować, pomimo podjętej reanimacji. Kierowca trafił do szpitala. Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą dochodzenie celem ustalenia dokładnych okoliczności tej tragedii.

Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, dostosowanie prędkości do panujących warunków oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

