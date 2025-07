Wypadek w Mikołowie. 22-latek potrącił pieszego i zginął razem z nim

Policja w Mikołowie wyjaśnia przyczyny i szczegółowe okoliczności śmiertelnego wypadku na ul. Darwina. W piątek, 25 lipca, ok. godz. 14 zginęły tam dwie osoby. Według wstępnych informacji mundurowych kierujący osobowym audi 22-latek, mieszkaniec Mikołowa, stracił panowanie nad samochodem w czasie jazdy. Mężczyzna zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie potracił idącego poboczem 48-latka, mieszkańca powiatu gliwickiego, a następnie uderzył w przydrożne drzewo.

- Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak mimo podjętych czynności ratunkowych, życia obu mężczyzn nie udało się uratować. Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora będą ustalać dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie.

To 12. czarny alert drogowy ogłoszony przez Policję Śląską od 18 czerwca br. - w tym czasie na drogach województwa zginęło już 13 osób.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.