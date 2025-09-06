Motocyklista uderzył w bariery na autostradzie A1! 18-latka zginęła na miejscu

W sobotnie popołudnie (6 września) na śląskim odcinku autostrady A1 w pobliżu węzła Sośnica doszło do tragicznego wypadku. Motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, a druga została ranna.

Autor: Policja Gliwice/ Materiały prasowe
  • W sobotę przed 13:00 na węźle Sośnica (łącznica L04L z A1 na A4) doszło do wypadku motocyklowego, w którym zginęła 18-letnia pasażerka.
  • 19-letni kierowca motocykla w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.
  • Zjazd z A1 na A4 w rejonie fotoradaru został zablokowany, powodując duże utrudnienia w ruchu.
  • Przyczyny wypadku bada policja pod nadzorem prokuratora.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w sobotę (6 września), tuż po godzinie 13:00, na autostradzie A1 w województwie śląskim. Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w rejonie węzła Sośnica motocyklista nagle wypadł z jezdni i uderzył z ogromną siłą w bariery ochronne.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe – zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna oraz policja. Niestety, mimo podjętej reanimacji, jednej z poszkodowanych osób nie udało się uratować. Druga osoba biorąca udział w wypadku z obrażeniami została przetransportowana do szpitala.

To doniesienia potwierdza nam rzecznik gliwickiej policji.

- W wyniku wywrócenia motocykla 19-letni kierujący został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.Niestety, młoda pasażerka lat 18 zginęła na miejscu - przekazuje.

Tragiczne zdarzenie spowodowało duże utrudnienia w ruchu. Całkowicie zablokowany został zjazd z autostrady A1 na A4 w rejonie fotoradaru, co doprowadziło do powstania poważnych korków. Policja kierowała kierowców na objazdy i apelowała o ostrożność.

Przyczyny wypadku badają funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora. Śledczy będą ustalać, dlaczego doszło do przewrócenia się motocykla i jakie czynniki mogły mieć wpływ na ten tragiczny finał.

