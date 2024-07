Tragedia! Kierowca cofał ciężarówką i najechał na pieszego. Mężczyzna nie żyje

Kierowca ciężarówki najechał na pieszego podczas cofania. Mężczyzna nie żyje

Do tragedii doszło w środę, 3 lipca, w Lublińcu (woj. śląskie) przy ul. Przemysłowej. Na miejsce zostali skierowani policjanci lublinieckiej drogówki, załoga pogotowia ratunkowego oraz zastępy straży pożarnej. Według wstępnych ustaleń wynika, że 64-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego kierujący samochodem ciężarowym, podczas wykonywani manewru cofania najechał na pieszego. Niestety, pomimo wysiłków podjętych przez ratowników medycznych, nie udało się uratować życia 66-latka, który znalazł się pod kołami ciężarówki. Kierujący samochodem ciężarowym w chwili zdarzenia był trzeźwy. Postępowanie w sprawie wypadku jest prowadzone przez lublinieckich policjantów pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lublińcu.

- Apelujemy do wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy. Swój apel kierujemy zarówno do tych poruszających się samochodami, jak i do niechronionych uczestników ruchu drogowego pieszych i rowerzystów. Zachowanie ostrożności, zdrowego rozsądku i stosowanie się do obowiązujących przepisów z pewnością może przyczynić się do tego, aby na naszych drogach nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii - podsumowują policjanci z Lublińca.

GALERIA. Śmiertelny wypadek w Lublińcu. Ciężarówka przejechała 66-latka. ZOBACZ ZDJĘCIA:

