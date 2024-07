Tragiczny finał wędkowania. 21-latek utonął na oczach ojca. "Chciał się schłodzić"

Tragiczny finał wędkowania. 21-latek utonął na oczach ojca

Do tragedii doszło ok. godz. 20:00 nad zbiornikiem dolnym w Raciborzu (woj. śląskie). Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących w miejscu zdarzenia wynika, że 21-latek łowił razem z ojcem ryby. W pewnym momencie, w trakcie wędkowania, młody mężczyzna postanowił wejść do wody, by się schłodzić. Nagle zaczął się topić i na oczach swojego ojca zniknął pod taflą jeziora. Widzący to mężczyzna natychmiast zaalarmował służby. Na miejsce od razu zadysponowano specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Bytomia i Kędzierzyna-Koźla. Młody wędkarz został odnaleziony i wyciągnięty z wody około godz. 21:30. Niestety, nie udało się uratować życia 21-latka.

Śledczy wyjaśniają dokładne przyczyny tragedii w Raciborzu

Teraz w sprawie prowadzone jest postępowanie. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny tej tragedii.

- Apelujemy! Planując wypoczynek nad wodą, wybierajmy przygotowane i strzeżone kąpieliska, gdzie nad bezpieczeństwem wczasowiczów czuwa ratownik. Pamiętajmy, że to, czy wypoczynek będzie bezpieczny, zależy głównie od nas samych - podsumowują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

