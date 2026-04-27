Tragiczny wypadek rowerzysty w Strzyżowicach

Niedzielna wycieczka jednośladem przybrała fatalny obrót w powiecie będzińskim. W miejscowości Strzyżowice 78-letni kierujący rowerem poniósł śmierć na miejscu w wyniku uderzenia w przydrożny słup.

Dramat rozegrał się 26 kwietnia po południu w rejonie zbiegu ulic Belnej oraz Granicznej. Z pierwszych informacji wynika, że starszy mężczyzna, z nieustalonych dotąd przyczyn, opuścił pas jezdni. Utrata kontroli nad pojazdem poskutkowała gwałtownym uderzeniem.

Policjanci z Będzina wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło dzisiaj w Strzyżowicach. Na skrzyżowaniu ul. Belna z Graniczną 78-letni rowerzysta z nieustalonych dotychczas przyczyn zjechał z drogi i uderzył w słup. Niestety, pomimo udzielonej pomocy, w tym przez policjantów, życia mężczyzny nie udało się uratować - przekazała Śląska Policja.

Na miejscu błyskawicznie przystąpiono do akcji ratunkowej. Zarówno przypadkowi świadkowie, jak i zaalarmowane służby ratownicze, walczyli o życie 78-latka. Niestety, obrażenia okazały się na tyle poważne, że reanimacja nie przyniosła oczekiwanego skutku.

Dlaczego doszło do tragedii? Policjanci z Będzina ustalają fakty

Dokładnym odtworzeniem zdarzeń z feralnego popołudnia zajmują się mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Obecnie trwa badanie wszelkich śladów, które mogłyby wytłumaczyć, dlaczego cyklista zjechał z właściwego toru. Rozpatrywane są rozmaite scenariusze, w tym ewentualność nagłej zapaści zdrowotnej kierującego.

Wypadek w Strzyżowicach przypomina, że nawet standardowa jazda rowerem niesie ze sobą ryzyko. Śledczy będą teraz drobiazgowo badać każdy szczegół niedzielnego zdarzenia.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności. Rowerzyści powinni dostosowywać prędkość do warunków na drodze, dbać o widoczność i stan techniczny roweru, a także reagować na sygnały zmęczenia czy pogorszenia samopoczucia. Każda chwila nieuwagi może prowadzić do tragicznych konsekwencji -apeluje policja.