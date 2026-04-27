Tragiczna śmierć na rowerze. 78-latek zjechał z drogi i uderzył w słup

Martyna Urban
2026-04-27 6:47

78-letni rowerzysta zginął w Strzyżowicach w powiecie będzińskim po tym, jak z nieznanych powodów opuścił jezdnię i uderzył w przydrożny słup. Mimo interwencji ratowników oraz policjantów, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Tragiczny wypadek! Rowerzysta nie miał szans

i

Autor: Anna Kisiel/Super Express zdjęcie ilustracyjne

Tragiczny wypadek rowerzysty w Strzyżowicach

Niedzielna wycieczka jednośladem przybrała fatalny obrót w powiecie będzińskim. W miejscowości Strzyżowice 78-letni kierujący rowerem poniósł śmierć na miejscu w wyniku uderzenia w przydrożny słup.

Dramat rozegrał się 26 kwietnia po południu w rejonie zbiegu ulic Belnej oraz Granicznej. Z pierwszych informacji wynika, że starszy mężczyzna, z nieustalonych dotąd przyczyn, opuścił pas jezdni. Utrata kontroli nad pojazdem poskutkowała gwałtownym uderzeniem.

Policjanci z Będzina wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło dzisiaj w Strzyżowicach. Na skrzyżowaniu ul. Belna z Graniczną 78-letni rowerzysta z nieustalonych dotychczas przyczyn zjechał z drogi i uderzył w słup. Niestety, pomimo udzielonej pomocy, w tym przez policjantów, życia mężczyzny nie udało się uratować - przekazała Śląska Policja.

Polecany artykuł:

Policja zatrzymała patostreamera podczas transmisji. W aucie było dziecko

Na miejscu błyskawicznie przystąpiono do akcji ratunkowej. Zarówno przypadkowi świadkowie, jak i zaalarmowane służby ratownicze, walczyli o życie 78-latka. Niestety, obrażenia okazały się na tyle poważne, że reanimacja nie przyniosła oczekiwanego skutku.

Dlaczego doszło do tragedii? Policjanci z Będzina ustalają fakty

Dokładnym odtworzeniem zdarzeń z feralnego popołudnia zajmują się mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Obecnie trwa badanie wszelkich śladów, które mogłyby wytłumaczyć, dlaczego cyklista zjechał z właściwego toru. Rozpatrywane są rozmaite scenariusze, w tym ewentualność nagłej zapaści zdrowotnej kierującego.

Wypadek w Strzyżowicach przypomina, że nawet standardowa jazda rowerem niesie ze sobą ryzyko. Śledczy będą teraz drobiazgowo badać każdy szczegół niedzielnego zdarzenia.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności. Rowerzyści powinni dostosowywać prędkość do warunków na drodze, dbać o widoczność i stan techniczny roweru, a także reagować na sygnały zmęczenia czy pogorszenia samopoczucia. Każda chwila nieuwagi może prowadzić do tragicznych konsekwencji -apeluje policja.

QUIZ. Prawda czy mit? Sprawdź, czy znasz przepisy, które łamie pół Polski
Pytanie 1 z 9
Czy można przejść przez pustą ulicę na czerwonym świetle?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROWERZYSTA
WYPADEK