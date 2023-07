Koszmarny wypadek w Gliwicach. Wyprzedzała "Elkę", zginęła na miejscu

Śmiertelny wypadek w Gliwicach

Do zdarzenia doszło we wtorek, 18 lipca na ul. Rybnickiej w Gliwicach za zjazdem na Żernicę. - Doszło tam do zdarzenia trzech pojazdów osobowych. Niestety, jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. To kierowca, który wedle wstępnych ustaleń, wyprzedzał samochód nauki jazdy - mówi młodszy aspirant Mateusz Piórkowski z KMP w Gliwicach. Według eska.pl, ofiarą wypadku w Gliwicach jest 69-letnia kierująca. Poszkodowana 70-letnia kobieta trafił do szpitala. Ogółem w zdarzeniu brało udział łącznie siedem osób. Ruch na ul. Rybnickiej odbywa się wahadłowo.