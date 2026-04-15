Senior zginął pod kołami ciężarówki

Do zdarzenia doszło we wtorek, 14 kwietnia krótko przed godziną 12.00, na ulicy Mazurskiej w Chorzowie. W wypadku brał udział kierujący samochodem ciężarowym oraz pieszy. Niestety, mimo podjętej pomocy medycznej, życia 79-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, starszy mężczyzna przechodził przez jezdnię w miejscu, w którym nie było wyznaczonego przejścia dla pieszych. W tym samym czasie kierujący ciężarówką – 36-letni mężczyzna – zatrzymał pojazd, aby umożliwić przejście innym osobom znajdującym się w pobliżu drogi.

Według ustaleń śledczych 79-latek znalazł się wówczas bezpośrednio przed ciężarówką, w tzw. martwym polu, czyli obszarze, którego kierowca nie jest w stanie dostrzec z kabiny pojazdu. Kiedy kierowca ruszył i kontynuował jazdę, nie zauważył znajdującego się przed pojazdem pieszego.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Ratownicy podjęli próbę reanimacji poszkodowanego, jednak obrażenia okazały się zbyt poważne i mężczyzna zmarł. Policjanci przebadali kierowcę ciężarówki na obecność alkoholu w organizmie – badanie wykazało, że był trzeźwy.

Utrudnienia trwały wiele godzin

Przez kilka godzin na miejscu prowadzono czynności pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady, wykonywali oględziny miejsca wypadku oraz ustalali dokładny przebieg zdarzenia. W związku z działaniami służb ruch na ulicy Mazurskiej był utrudniony. Około godziny 17.45 droga została ponownie odblokowana.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności.

Apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze. Zarówno piesi, jak i kierujący powinni upewnić się, czy mogą bezpiecznie kontynuować ruch. Przechodząc przez jezdnię poza przejściem, w przypadkach, w których dopuszczają to przepisy, pamiętajmy, że musimy ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom i nie spowodować zagrożenia bezpieczeństwa - apeluje policja.