Tragiczny wypadek w Lublińcu. Nie żyje młoda kobieta

Co za koszmar

Po godzinie 9.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu otrzymał zgłoszenie o wypadku na skrzyżowaniu ulic Częstochowskiej i Przemysłowej.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 58-letni mieszkaniec powiatu kłobuckiego, kierujący samochodem ciężarowym, podczas wykonywania manewru skrętu w ul. Przemysłową potrącił rowerzystkę jadąca ulica Częstochowską - przekazuje asp. szt. Monika Wacławek, rzecznik prasowa KPP w Lublińcu.

Niestety, obrażenia których doznała 22-letnia kobieta okazały się bardzo poważne. Kobieta zmarła na miejscu zdarzenia.

Kierujący samochodem ciężarowym w chwili zdarzenia był trzeźwy.

Przyczyny i okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratury wyjaśniają policjanci.

Apelujemy do wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy. Swój apel kierujemy zarówno do tych poruszających się samochodami, jak i do niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów - apeluje policja.