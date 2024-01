Trzy obce kobiety mieszkają razem, dostały OGROMNE mieszkanie. "Mamy jak w raju"

Rzuciły wszystko i zamieszkały razem, chociaż się nie znały. Żadna z nich nie żałuje tej decyzji

Trzy zupełnie sobie obce kobiety postanowiły podjąć ogromne ryzyko i kompletnie odmienić swoje dotychczasowe życia. Wszystkie porzuciły dawną codzienność i miejsca zamieszkania, by przeprowadzić się do urządzonego lokum w centrum Rybnika. Panie wcześniej się nie znały, nie miały więc pojęcia, czy dogadają się z nowymi współlokatorkami. Dziś po obawach nie ma ani śladu. Pierwsza z trzech kobiet ma 87 lat i nazywa się Felicja Wolny. Jej syn na co dzień pracuje w Niemczech. Gdy w Polsce szalała pandemia koronawirusa, seniorka zaszyła się w domu i właściwie przestała z niego wychodzić, co tylko pogłębiało poczucie samotności. W końcu ktoś zaalarmował o tej sytuacji opiekę społeczną.

- Ktoś to zgłosił do pomocy społecznej, że nie wychodzę, nie ma kto zrobić mi zakupów. Wtedy pojawiła się pani Kasia, która zaproponowała, żebym zamieszkała w lokalu w centrum miasta. Miesiąc się zastanawiałam, ale kiedy mnie tu przywieźli, spodobało mi się. Wcześniej miałam kawalerkę, a tu tańcować można i przyjmować gości - powiedziała w rozmowie z "TOK FM" pani Felicja, którą jej współlokatorki nazywają Mamuśką.

- Też jestem Fela. Felicja Berger. I jestem z Popielowa. Dostałam tu mieszkanie, bo mój dom stoi, ale ma 120 lat i nie da się w nim zrobić nic. Musiałabym kupić węgiel, a moja emerytura jest za niska na utrzymanie i ogrzanie - dodaje 82-letnia, kolejna lokatorka.

Trzecia z pań, które skusiły się na wspólne zamieszkanie w lokalu, ma 78 lat i nazywa się Maria Korga. Kobieta nie ukrywa, że głównym powodem jej decyzji była chęć zamieszkania w miejscu, w którym jest po prostu ciepło.

- Mieszkałam w prywatnym domu u córki, ale emerytura mała, a podwyżki opłat coraz większe. Któregoś dnia pani Kasia zaproponowała mi to mieszkanie. Zapytałam tylko: "A będzie tam ciepło?". Usłyszałam, że jest porządne ogrzewanie gazowe. Kiedy przyjechałam tu pierwszy raz, serdecznie przywitała mnie Mamuśka, no i wtedy się zdecydowałam - powiedziała "TOK FM" pani Marysia.

Rybnik to pierwsze miasto w Polsce, które zrealizowało tego typu projekt

Opiekunką pań, które zdecydowały się na udział w projekcie, jest Katarzyna Torfińska z Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Kobieta załatwia razem z seniorkami różnego typu sprawy - czy to wymagające wizyty w urzędzie, czy u lekarza.

- Założenie tego lokalu jest takie, że tworzymy coś pomiędzy mieszkaniem, w którym żyła każda z pań wcześniej, a domem pomocy społecznej. Panie nie wymagają jeszcze całodobowej opieki, a jedynie wsparcia i doglądania - przekazała "TOK FM" opiekunka seniorek.

Emerytki mają do dyspozycji mieszkanie, które ma aż 84 m2 i składa się z dwóch dwuosobowych pokoi z wyjściem na taras, a także salonu i kuchni. Przestrzeń jest w pełni wyposażona i dostosowana do użytku dla osób z niepełnosprawnościami.

- Fajnie jest. Mieszkamy jak w raju, jestem po endoprotezie, ale koleżanki idą na zakupy i przyniosą mi wszystko, czego chcę. Obowiązki? Jakie obowiązki? Chyba tylko kawę wypić - podsumowuje 82-letnia pani Marysia.

