Twój balkon tonie w kwiatach? Możesz zdobyć 2,5 tysiąca złotych

Dla mieszkańców bloków czy kamienic własny balkon to w takie upały prawdziwe zbawienie! Niektórzy potrafią ozdabiać godzinami swoją miejską oazę i stwarzają sobie na balkonie istne wiszące ogrody. Czy Ty też uwielbiasz dbać o swój balkon i jest on twoją wielką dumą? Jeśli do tego jesteś mieszkańcem Katowic, możesz jeszcze na tym wszystkim zarobić! Urząd Miasta organizuje konkurs na najpiękniejszy balkon w mieście. Do kiedy można się zgłaszać? Co możesz wygrać? "Konkurs kierujemy do wszystkich mieszkańców Katowic posiadających tytuł prawny do balkonu, którego wystrój jest przedmiotem oceny. Jego celem jest promowanie dbałości o estetykę własnego otoczenia i miasta" - czytamy na stronie katowickiego urzędu.

"Przesłane zdjęcia powinny ukazywać aranżację widzianą z zewnątrz budynku, o ile to możliwe, oraz jego wnętrze"

Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 31 sierpnia. Osoba, która zajmie I miejsce, wygra 2500 zł brutto, za II miejsce przewidziano nagrodę w wysokości 1500 zł brutto, a za III – 1000 zł brutto. "Dodatkowo Organizator może uhonorować Uczestników wyróżnieniami i przyznać im nagrody rzeczowe" - obiecują urzędnicy. Jak zgłosić się do konkursu na najpiękniejszy balkon w Katowicach? Należy zrobić zdjęcia, wejść na stronę i wypełnić formularz: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/zaanga%C5%BCuj-si%C4%99/najpi%C4%99kniejszy-katowicki-balkon oraz załączyć fotografie. "Przesłane zdjęcia powinny ukazywać aranżację widzianą z zewnątrz budynku, o ile to możliwe, oraz jego wnętrze" - czytamy w regulaminie konkursu.

