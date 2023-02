Akcja strażaków w Tychach. Mężczyzny nie udało się uratować

Prezydent do tańca i różańca!

Tychy. Śmierć 53-letniego mężczyzny

Zdarzenie miało miejsce w środę, 22 lutego około godz. 12.20. Strażacy z Tychów dostali wezwanie na al. Piłsudskiego. Miał tam lądować śmigłowiec LPR. Pacjentem był 53-letni mieszkaniec osiedla, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Jak podaje serwis 112 Tychy - Tyskie Służby Ratunkowe, strażacy zabezpieczyli lądowisko i udali się do mieszkania, w którym trwała reanimacja mężczyzny. Niestety, mimo reanimacji nie udało się go uratować - 53-latek zmarł.

To nie jedyna śmierć w Tychach tego dnia. Strażacy interweniowali także na ul. Hubala, gdzie nie było kontaktu z 77-letnią kobietą. Po wejściu przez drzwi balkonowe ujawniono jej zwłoki.

