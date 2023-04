Napad na właściciela kantoru w Tychach. Pięciu Gruzinów w rękach policji

i Autor: Policja Śląska

Kim są zatrzymani?

Tychy. Policja zatrzymała podejrzanych o napad na właściciela kantoru

Policja Śląska poinformowała o zatrzymaniu pięciu obywateli Gruzji, który 23 marca dokonali napadu na właściciela kantoru w Sosnowcu. Mężczyźni doskonale przygotowali się do skoku, a kiedy zwęszyli okazję, przystąpili do działania. Pod koniec marca cała piątka podejrzanych została jednak zatrzymana we Wrocławiu.