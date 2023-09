Ukraińcy ukradli 11 koszmarnie drogich rowerów. Szokujące, jak działali!

Kradli rowery na potęgę. Dwóch Ukraińców w rękach policji

Szokujące, do czego posuwali się bezduszni obywatele Ukrainy, którzy na potęgę kradli rowery w woj. śląskim i małopolskim. Dwóch mężczyzn w wieku 29 i 41 lat dokonywało kradzieży stosując się do tego samego planu: zawsze wykorzystywali moment, gdy właściciel pozostawionego jednośladu nie był w pobliżu. Wtedy usuwali zabezpieczenie i kradli rower. Takim sposobem udało im się ukraść aż 11 rowerów na terenie dwóch województw! Łączna ich wartość przyprawia o zawrót głowy - to ponad 50 tysięcy złotych. Mężczyźni wpadli w ręce policji po kradzieży dwóch rowerów w Jaworznie (śląskie). Wtedy policjanci z KMP w tym mieście wpadli na ich trop i namierzyli 29-latka i 41-latka. Wszystko za sprawą monitoringu, który zarejestrował pojazd, jakim poruszali się złodzieje. Ukraińców udało się zatrzymać w różnych miastach - 29-latka zatrzymano w Krakowie, a 41-latka w miejscowości Wieszowa pod Tarnowskimi Górami. W ich mieszkaniach policjanci zabezpieczyli łącznie 11 kradzionych jednośladów.

Policja o zatrzymaniu złodziei rowerów. Mogą spędzić 5 lat za kratami

- Podczas przeszukania pomieszczeń mundurowi ujawnili 11 rowerów. Ich łączna szacowana wartość to ponad 50 tys. zł. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Kryminalni z Jaworzna zgromadzili materiał dowodowy. Obu mężczyznom przedstawili zarzuty kradzieży dwóch rowerów z terenu Jaworzna o łącznej wartości ponad 10 tys. zł oraz zarzut kradzieży roweru z terenu Krakowa o wartości ponad 12 tys. zł. Sprawa jest rozwojowa. Śledczy ustalają pochodzenie pozostałych rowerów, co może skutkować kolejnymi zarzutami dla sprawców. Na wniosek śledczych jaworznicki Sąd wczoraj, 17 września, aresztował mężczyzn na trzy miesiące. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności - poinformowała Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Białystok. Złodzieje rowerów zatrzymani, skradzione rowery odzyskane Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.