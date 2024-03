Urzędnik bił i poniżał swoją pracownicę? To nie był pierwszy raz

Szaleniec pastwił się nad swoją partnerką. To, co robił kobiecie, nie mieści się w głowie!

Urzędnik rybnickiego magistratu bił swoją sekretarkę?

Do szokujących ustaleń dotarł portal rybnik.com.pl, do którego zgłosiło się trzech, i jak podkreśla portal, wiarygodnych informatorów. Według pierwszego z nich w urzędzie dochodziło do mobbingu i przypadków przemocy wobec kobiet.

- Na razie w trybie pilnym będą w urzędzie powoływać komisję antymobbingową - cytuje słowa informatora rybnik.com.pl. Co więcej, pracownica sekretariatu miała zostać uderzona w czoło i zrugana za to, że lajkuje posty opozycyjnych radnych.

Do tego bulwersującego zdarzenia miało dojść w lutym, ale temat mobbingu w rybnickim magistracie ma ciągnąć się od kilku lat. Do mobbingu miało już dochodzić w 2021 roku. Wtedy z ówczesnego Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rybnika zwolniło się z tego powodu zwolniło się trzech pracowników. Drugi informator rybnickiego portalu uderzył w jeszcze poważniejsze tony. Mowa już nie tylko o przemocy wobec pracownicy sekretariatu, ale nękaniu telefonami nawet w weekendy.

Jedna z pracownic miała zostać uderzona otwartą dłonią w twarz. Urzędnik miał również rozsyłać prywatne zdjęcia kobiety z seksistowskimi tekstami.

Czy Piotr Kuczera prezydent Rybnika wiedział o całej sprawie? Na pytania dotyczące tej bulwersującej sprawy odpowiada rzeczniczka magistratu. Według tego, co przekazała portalowi,

zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło 26 lutego. Następnego dnia prezydent Piotr Kuczera powołał komisję antymobbingową oraz zostało uruchomione postępowanie wyjaśniające, które ma na celu zweryfikowanie, jakie kroki należy podjąć.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 4 marca. W skład komisji weszli: sekretarz miasta, kierownik referatu kadr i płac i psycholog z Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Na komisji ustalono, że pierwszy sygnał o mobbingu spoza grona pracowników otrzymał sekretarza miasta Robert Cebula.