W trakcie jazdy od opla odpadło koło. Dramat na przejeździe kolejowym!

Policjant z Katowic, będąc po służbie, zauważył na przejeździe kolejowym opla, który utknął na torach po tym, jak odpadło mu koło.

Funkcjonariusz wezwał pomoc, a następnie razem z kierującą i pasażerem zepchnął uszkodzony pojazd z torowiska.

Chwilę po usunięciu auta przez przejazd przejechał pociąg; dzięki szybkiej interwencji policjanta udało się uniknąć tragedii.

O krok od tragedii na przejeździe kolejowym. W oplu urwało się koło. Policjant bohaterem

Kierująca oplem i jej pasażer znaleźli się w śmiertelnej pułapce, gdy ich samochód nagle odmówił posłuszeństwa i zatrzymał się na torowisku. W pojeździe urwało się koło. Na szczęście ich dramat zauważył przejeżdżający obok mężczyzna. Okazał się nim policjant z Katowic, który choć był po służbie, bez chwili wahania ruszył na ratunek. Funkcjonariusz udowodnił, że etos służby nosi się w sercu, a nie tylko na mundurze. Jego błyskawiczna i bohaterska reakcja zapobiegła tragedii, która wisiała na włosku.

Policjant, nie tracąc zimnej krwi, natychmiast powiadomił odpowiednie służby. Wiedział jednak, że liczy się każda sekunda. Nie czekając na przyjazd patrolu, podjął zdecydowane działania. Razem z pasażerem i przerażoną kierującą, wspólnymi siłami, rozpoczęli walkę z czasem. Mimo uszkodzenia auta, zdołali zepchnąć je z torowiska w bezpieczne miejsce. Chwilę później przez przejazd przejechał pociąg. Ten widok uświadomił wszystkim, jak niewiele brakowało do potwornej tragedii.

Jak zachować się w sytuacji zagrożenia na torach?

Policja przypomina przy tej okazji o kluczowej zasadzie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Warto wiedzieć, że na słupkach rogatek lub na napędach rogatkowych znajdują się specjalne, pomarańczowe naklejki z indywidualnym numerem identyfikacyjnym przejazdu. W sytuacji zagrożenia, takiej jak awaria pojazdu na torach, należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112 i podać operatorowi ten właśnie numer. Pozwoli to na błyskawiczne zidentyfikowanie lokalizacji i wstrzymanie ruchu pociągów na danym odcinku, co może uratować życie.

