Miał odurzać, gwałcić i nagrywać. Najmłodsza ofiara miała 16 lat! Wiemy, co dalej z Wacławem R. z Rybnika

Katowice. Łukasz przyznał się do poćwiartowania Romana. Mężczyzna trafił do aresztu

Bryły lodu runęły z dachu na dwie dziewczynki. 14-latka z rozciętą głową trafiła do szpitala

Wacław R. z Rybnika został zatrzymany przez policję we wrześniu tego roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. 51-latkowi zarzuca się, że "podstępem doprowadzał pokrzywdzone (najczęściej poznane np. w dyskotece lub miejscu publicznym) do stanu nieprzytomności podając im alkohol, często ze środkiem chemicznym, a następnie wykorzystując brak ich świadomości, obcował z nimi płciowo". Mało tego, mężczyzna wszystko nagrywał. Podczas przeszukania w jego telefonie znaleziono pliki pornograficzne, zaś w mieszkaniu broń i środki odurzające. Mężczyznę aresztowano na trzy miesiące. Prok. Malwina Pawela-Szendzielorz, zastępca Prokuratora Rejonowego w Rybniku przekazywała wówczas, że ofiarami 51-latkia były trzy kobiety w wieku 16, 35 i 37 lat. Ofiar może być jednak więcej, bo śledczy dysponowali nagraniami, na których znajdowały się pokrzywdzone kobiety o nieustalonej wówczas tożsamości. Jak donosił przed trzema miesiącami serwis rybnik.com.pl, kobiety rozpoznawały się na nagraniach z udziałem Wacław R. Nie miały świadomości, co się z nimi działo w momencie przestępstwa.

Jakie są nowe fakty w tej sprawie? Śledztwo dotyczące Wacława R. nadal trwa. - Prokuratura wnioskowała o przedłużenie aresztu do sądu. Ten wydał decyzję pozytywną - mówi nam prok. Pawela-Szendzielorz w trzy miesiące po zatrzymaniu podejrzanego. Czy są nowe zarzuty dla Wacława R.? Do ilu ofiar 51-latka udało się dotrzeć śledczym? - Na razie nie mogę podać szczegółowych informacji. Zostaną one przekazane wraz z zakończeniem śledztwa - mówi prokurator z Rybnika.

Gwałciciel ze Skoków zatrzymany! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy kara za gwałt powinna być wyższa? Zdecydowanie tak Absolutnie nie Trudno powiedzieć

Mordował siekierą i śrubokrętem. Sam siebie nazywał "czyścicielem".

Kim był Wilkołak z Angarska? Posłuchaj przerażającej historii psychopaty!