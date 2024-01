Walentynkowa przygoda w Parku Śląskim. Będzie można wybrać się w wyjątkową podróż "Elką"

Horror na Śląsku! Pili przy urzędzie gminy, 39-latek nie żyje. Co tam się stało?!

Park Śląski w Chorzowie przygotował wyjątkową propozycje dla wszystkich zakochanych. Chodzi mianowicie o przejazd "Elką", ale w wyjątkowym anturażu. 14 lutego kolejka linowa będzie specjalnie udekorowana. Na uczestników czekać będzie także słodki poczęstunek.

Przejazd, na trasie Wesołe Miasteczko-Planetarium-Wesołe Miasteczko, będzie trwać 60 minut.

Kolejka linowa na Walentynki w Parku Śląskim będzie czynna od godz. 15 do 19. Odjazdy, według planu, będą odbywać się co 5 minut. Przejazd kosztuje 114 zł. Co jednak istotne - na "Elkę", w tym dniu, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona.