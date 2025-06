Ważna estakada grozi zawaleniem! "Zagrożenie dla zdrowia i życia"

Chorzów. Estakada grozi zawaleniem. Została zamknięta

Estakada w ciągu ulicy Katowickiej na DK79 została nagle zamknięta. Decyzja zapadła błyskawicznie, a powód jest przerażający.

Od dziś (2 maja 2025 r.), od godziny 14:30, estakada jest całkowicie wyłączona z użytkowania. Zarówno ruch samochodowy na estakadzie, jak i pod nią, został wstrzymany. To gigantyczne utrudnienie dla kierowców, ale jak podkreślają władze miasta, bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Powodem tak drastycznej decyzji jest ekspertyza, która wpłynęła do urzędu miasta. Wynika z niej, że utrzymanie ruchu na estakadzie stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Pęknięcia widoczne gołym okiem!

Już od kilku miesięcy było wiadomo, że z estakadą dzieje się coś złego. Samochody ciężarowe nie mogły po niej jeździć ze względu na widoczne pęknięcia. Teraz jednak sytuacja jest jeszcze gorsza.

Na oficjalnym profilu Chorzowa w mediach społecznościowych pojawił się komunikat: „Kierując się troską o ludzkie zdrowie i życie, w pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców regionu i użytkowników dróg krajowych, po dzisiejszym posiedzeniu sztabu kryzysowego, Szymon Michałek - Prezydent Chorzowa podjął decyzję o całkowitym wyłączeniu z użytkowania Estakady w ciągu ul. Katowickiej DK79 w Chorzowie od dnia 2 czerwca 2025 roku, od godz. 14.30”.

Alternatywne trasy

Miasto wyznaczyło alternatywne trasy i apeluje o sprawdzanie komunikatów.

"Komunikaty o wprowadzonych i zalecanych trasach alternatywnych dla ruchu kołowego i pieszego są na bieżąco aktualizowane na stronie i w mediach społecznościowych Urzędu Miasta Chorzów oraz Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie, a także pod numerem telefonu 32 416 59 87 (Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i ochrony Ludności). Ponadto trasy alternatywne będą komunikowane w przestrzeni miasta. Wszystkie służby miejskie są w pełnej gotowości i do dyspozycji Mieszkańców – jesteśmy dla Was, by służyć wsparciem. Apelujemy do mieszkańców regionu i użytkowników tranzytowych, by planując podróż omijali Estakadę w ciągu DK79 – wybierając alternatywne trasy. Prosimy, by już w miastach ościennych kierować się na Drogową Trasę Średnicową, DK94, A1 lub A4" - czytamy w oświadczeniu. Pełna treść dostępna jest na stronie miasta.

Co dalej z estakadą? Chorzów jest otwarty na rozmowy

Prezydent Miasta Chorzów zwrócił się również z prośbą do władz miast ościennych o umożliwienie na ich terenie organizacji zalecanych objazdów, które pozwolą odciążyć komunikacyjnie Chorzów, informuje urząd. Szymon Michałek przekazał, ze zaprasza do rozmów, "by w trosce o dobro Mieszkańców Chorzowa i regionu wypracować nowe rozwiązania komunikacyjne w sytuacji wyłączenia z użytkowania Estakady w ciągu DK79 w Chorzowie".