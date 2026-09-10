Pogoda w Katowicach na weekend 11-13 września

Początek weekendu w Katowicach może nie zachęcać do spędzania czasu na zewnątrz, jednak cierpliwość zostanie wynagrodzona. Prognozy na kolejne dni pokazują wyraźną poprawę aury i znaczny wzrost temperatury. Kluczowe okażą się różnice między piątkiem a resztą weekendu, kiedy pogoda zmieni swoje oblicze.

Deszczowy i chłodny piątek

Piątek, 11 września, zapowiada się jako najchłodniejszy i jedyny deszczowy dzień weekendu w Katowicach. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie około 14 stopni Celsjusza, a poranek i noc przyniosą ochłodzenie do około 9°C. Mieszkańcy muszą przygotować się na słabe, ale odczuwalne opady deszczu. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, osiągając w porywach około 2 m/s, więc nie powinien być dodatkowo uciążliwy.

Słoneczna sobota z dużą zmianą

Zupełnie inaczej zapowiada się sobota, 12 września. Ten dzień przyniesie do Katowic prawdziwą zmianę pogody. Przede wszystkim znikną opady, a na niebie pojawi się słońce – prognozowane jest bezchmurne niebo. Największą różnicę odczujemy w temperaturze, która w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do około 21°C. Poranek będzie jednak rześki, z temperaturą minimalną na poziomie około 8°C, co oznacza, że będzie to najchłodniejsza noc weekendu. Wiatr pozostanie bardzo łagodny.

Najcieplejsza, ale pochmurna niedziela

Niedziela, 13 września, będzie kontynuować trend ocieplenia i okaże się najcieplejszym dniem weekendu. Słupki rtęci powędrują aż do 23°C. Wyraźnie cieplejsza będzie również noc, z temperaturą minimalną w okolicach 12 stopni. Jest jednak pewien haczyk – słońce z soboty schowa się za chmurami. Prognozy wskazują na duże zachmurzenie przez cały dzień. Na szczęście chmury nie przyniosą deszczu. Wiatr nieco przybierze na sile w porównaniu do soboty, osiągając prędkość około 2 m/s.

Jaki weekend czeka mieszkańców Katowic?

Pogoda w Katowicach wyraźnie podzieli weekend na dwie części. Deszczowy i chłodny piątek to dobry moment na nadrobienie zaległości w domu, wizytę w kinie czy spotkania w zamkniętych przestrzeniach. Sobota z kolei stworzy idealne warunki do aktywności na świeżym powietrzu. Bezchmurne niebo i ponad 20 stopni Celsjusza będą sprzyjać długim spacerom po parkach, rodzinnym wycieczkom czy rowerowym przejażdżkom. Niedziela, mimo że będzie najcieplejsza, może mieć nieco bardziej senną atmosferę z powodu dużego zachmurzenia. Brak deszczu wciąż jednak pozwoli na realizację planów na zewnątrz, takich jak spotkanie przy grillu czy spacer, choć już bez promieni słonecznych.

Dane pogodowe: OpenWeather