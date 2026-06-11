Pogoda w Katowicach: 12-14 czerwca

Nadchodzący weekend w Katowicach rozpocznie się od najcieplejszego i najbardziej pogodnego dnia, ale taka aura nie utrzyma się długo. Już w sobotę odczujemy wyraźną zmianę, która przyniesie niższe temperatury i deszcz. Najbliższe dni pokażą więc dwa różne oblicza, a kluczowa okaże się sobota, która przyniesie najwięcej opadów w całym okresie.

Piątek z najwyższą temperaturą

Piątek, 12 czerwca, będzie zdecydowanie najprzyjemniejszym dniem weekendu w Katowicach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie niemal 22 stopnie Celsjusza, co w połączeniu z umiarkowanym zachmurzeniem stworzy bardzo dobre warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą do około 10 stopni. Wiatr powieje z prędkością nieprzekraczającą 3 m/s. Prognozowane są jedynie symboliczne, przelotne opady deszczu.

Sobota przyniesie deszcz i ochłodzenie

W sobotę pogoda w Katowicach wyraźnie się zmieni. Dzień będzie chłodniejszy od piątku – temperatura maksymalna wyniesie około 20 stopni Celsjusza. Noc z kolei będzie cieplejsza, z minimalną temperaturą na poziomie około 12 stopni. Najważniejszą zmianą będą jednak opady deszczu, które tego dnia mogą być najbardziej odczuwalne. Warto przygotować się na mokrą aurę, ponieważ to właśnie w sobotę spadnie najwięcej deszczu. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s.

Niedziela pozostanie chłodna i deszczowa

Ostatni dzień weekendu, 14 czerwca, utrzyma deszczową i chłodniejszą tendencję. Niedziela zapowiada się na najzimniejszy dzień, z temperaturą maksymalną sięgającą zaledwie 19 stopni Celsjusza. Nocą termometry wskażą około 11 stopni. Opady deszczu wciąż będą obecne, choć prognozy wskazują, że będą nieco słabsze niż w sobotę. Wiatr pozostanie na podobnym poziomie, wiejąc z prędkością około 4 m/s, co może potęgować odczucie chłodu.

Jak zaplanować weekend w Katowicach?

Zmienna aura sugeruje elastyczne podejście do weekendowych planów. Piątkowe popołudnie, jako najcieplejsza i najbardziej pogodna część weekendu, to idealny moment na aktywności na świeżym powietrzu. Dłuższy spacer po parkowych alejkach czy spotkanie ze znajomymi w miejskich przestrzeniach będą dobrym pomysłem. Z kolei deszczowa i chłodniejsza sobota oraz niedziela sprzyjają nadrabianiu zaległości kulturalnych. To dobry czas na wizytę w galerii, muzeum czy kinie. Sprawdzą się również spotkania w klimatycznych kawiarniach lub po prostu spokojny odpoczynek w domu przy dobrej książce czy filmie.

Dane pogodowe: OpenWeather