Pogoda w Katowicach: 21-23 sierpnia

Weekend w Katowicach rozpocznie się od bardzo zróżnicowanej pogody. Mieszkańcy doświadczą zarówno ciepła, jak i opadów deszczu, a temperatura z dnia na dzień będzie systematycznie spadać. Największa zmiana nastąpi między piątkiem a niedzielą, kiedy to aura pokaże swoje dwa zupełnie różne oblicza.

Piątek z deszczem i najwyższą temperaturą

Początek weekendu, 21 sierpnia, będzie najcieplejszym, ale jednocześnie najbardziej deszczowym dniem. W ciągu dnia termometry w Katowicach wskażą maksymalnie około 26 stopni Celsjusza. Niestety, przyjemną temperaturę zakłócą opady deszczu, które prognozowane są na ten dzień. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 19 stopni. Wiatr pozostanie słaby, osiągając prędkość około 3 m/s.

Sobota przyniesie zmianę i silniejszy wiatr

W sobotę pogoda w Katowicach zacznie się zmieniać. Przede wszystkim odczuwalne będzie ochłodzenie – temperatura w najcieplejszym momencie dnia spadnie do około 23 stopni. Noc z soboty na niedzielę przyniesie już tylko 15 stopni. Tego dnia wiatr przybierze na sile i będzie wiał z prędkością dochodzącą do 5 m/s. Choć zachmurzenie ma być niewielkie, wciąż mogą pojawić się opady deszczu, jednak będą one znacznie słabsze niż te piątkowe.

Chłodna i sucha niedziela w Katowicach

Zakończenie weekendu, 23 sierpnia, okaże się najchłodniejszym, ale za to całkowicie suchym dniem. Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie zaledwie 20 stopni Celsjusza, co oznacza wyraźny spadek w porównaniu z początkiem weekendu. Nocą termometry mogą pokazać już tylko 13 stopni. Najważniejszą informacją jest jednak brak jakichkolwiek opadów. Wiatr uspokoi się i będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Jak spędzić ten weekend w Katowicach?

Zmienna aura będzie miała duży wpływ na weekendowe plany. Deszczowy i ciepły piątek może zachęcać raczej do spędzania czasu w pomieszczeniach, na przykład podczas spotkań ze znajomymi w lokalach czy nadrabiania zaległości kulturalnych. W sobotę, mimo ryzyka przelotnych opadów i silniejszego wiatru, pogoda pozwoli już na krótsze wyjścia. Z kolei sucha, choć chłodniejsza niedziela, będzie najlepszym dniem na aktywności na świeżym powietrzu. To idealny moment na dłuższy spacer po miejskich terenach zielonych czy rodzinną wycieczkę rowerową.

Dane pogodowe: OpenWeather