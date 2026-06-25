Pogoda w Katowicach na weekend: 26-28 czerwca

Weekend w Katowicach upłynie pod znakiem stabilnej, słonecznej pogody. Prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu, a na niebie przez wszystkie trzy dni dominować będzie słońce. Kluczowym elementem aury będzie jednak temperatura, która z każdym kolejnym dniem będzie systematycznie rosła, przynosząc coraz większy upał.

Piątek jeszcze bez ekstremalnych upałów

Weekend rozpocznie się od bardzo ciepłego i pogodnego dnia. Już w piątek, 26 czerwca, termometry w Katowicach w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 31 stopni Celsjusza. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie 17°C. Przez cały dzień utrzyma się bezchmurne niebo, a towarzyszyć mu będzie lekki wiatr, wiejący z prędkością około 3 m/s.

Sobota z coraz wyższą temperaturą

Drugi dzień weekendu przyniesie dalszy wzrost temperatury. W sobotę słupki rtęci powędrują jeszcze wyżej, osiągając w Katowicach nawet 34 stopnie Celsjusza. Podobnie jak w piątek, na niebie nie pojawią się żadne chmury, co zapewni mnóstwo słońca od rana do wieczora. Noc z soboty na niedzielę będzie tropikalna, z temperaturą, która nie spadnie poniżej 19°C. Wiatr osłabnie i jego prędkość nie powinna przekraczać 2 m/s.

Niedziela będzie najgorętszym dniem

Kulminacja fali gorąca nadejdzie w niedzielę. To właśnie wtedy w Katowicach odnotujemy najwyższą temperaturę weekendu, sięgającą nawet 37 stopni Celsjusza. Będzie to zdecydowanie najcieplejszy dzień, a bezchmurne niebo tylko spotęguje odczucie upału. Minimalna temperatura w nocy wzrośnie do około 21°C. Wiatr pozostanie bardzo słaby, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Katowicach?

Pogoda będzie idealna dla miłośników słońca i bardzo wysokich temperatur. Taka aura zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu, jednak przy tak silnym upale warto szukać ochłody. Dobrym pomysłem może być relaks w cieniu drzew w miejskich parkach lub znalezienie miejsca nad wodą. Warto też pomyśleć o aktywnościach w godzinach porannych lub wieczornych, gdy temperatura będzie nieco niższa, a niedzielne popołudnie przeznaczyć na spokojniejszy odpoczynek.

Dane pogodowe: OpenWeather