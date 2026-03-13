Wije się jak wąż! To najdłuższy hotel w Europie. Ma 330 metrów

Gigant na zboczu góry

W Beskidzie Śląskim stoi budynek, którego nie sposób pomylić z żadnym innym hotelem w Polsce. Jego ogromna, wydłużona bryła rozciąga się na zboczu góry niczym wijący się wąż. Mercure Szczyrk Resort, bowiem o nim mowa, ma około 330 metrów długości i jest tym samym najdłuższym tego typu obiektem w Europie.

Hotel znajduje się przy ul. Wrzosowej w Szczyrku, na wysokości około 660 m n.p.m. Dzięki temu z okien rozciągają się szerokie panoramy na Beskid Śląski i Skrzyczne – najwyższy szczyt tego pasma. Obiekt otwarto 9 września 2024 roku, więc stosunkowo niedawno. Mało kto o tym wie, ale powstał on po gruntownej przebudowie znanego w regionie kompleksu Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo, który przez lata był jednym z symboli Szczyrku.

330 metrów długości

To właśnie ogromna długość budynku sprawia, że hotel budzi tak duże zainteresowanie. Rozciąga się na długości około 330 metrów, przez co przypomina ogromną, falującą konstrukcję dopasowaną do górskiego stoku.

Nietypowa forma sprawia, że budynek wygląda zupełnie inaczej niż klasyczne hotele. Architektura obiektu została zaprojektowana tak, by jak najlepiej wpisać się w ukształtowanie terenu i jednocześnie zapewnić jak największej liczbie pokoi widok na góry. Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się obiekt, fotografie znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Hotelowy gigant w centrum Beskidów

W Mercure Szczyrk Resort znajduje się 447 pokoi i apartamentów, co czyni go jednym z największych hoteli w regionie. Kompleks oferuje także rozbudowaną część konferencyjną, a jedną z największych atrakcji obiektu jest rozbudowana strefa wypoczynku. Goście mogą korzystać z kompleksu basenów oraz przestrzeni rekreacyjnych.

