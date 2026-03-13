Najlepsze śniadania w Katowicach - TOP 10 katowickich śniadaniowni

Najlepsze śniadania Katowice - LISTA
Poranek to dla wielu najważniejsza część dnia, a nic nie nastraja lepiej niż pyszne śniadanie zjedzone poza domem. Niezależnie od tego, czy szukasz miejsca na szybki posiłek przed pracą, spokojny weekendowy brunch z przyjaciółmi, czy romantyczne spotkanie we dwoje, Katowice oferują wiele urokliwych lokali. W dzisiejszych czasach, gdy tempo życia bywa zawrotne, coraz więcej osób docenia możliwość rozpoczęcia dnia w przyjemnej atmosferze, bez konieczności samodzielnego przygotowywania posiłku. Dlatego też poszukiwanie najlepszego śniadania w Katowicach stało się dla wielu priorytetem, a śniadaniownie prześcigają się w pomysłach na oryginalne menu i wyjątkową atmosferę. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie miejsc, które zdobyły uznanie mieszkańców i turystów, oferując niezapomniane kulinarne doznania na dobry początek dnia.
- Synergia.dobremiejsce
- Adres: Andrzeja 29/2, 40-061 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Miejsce w Katowicach godne polecenia. Jedzenie bardzo smaczne. Pyszny chleb. Żałuję, że nie kupiłem dla siebie bochenka. Dobrej wielkości porcje. Dużo rodzajów kawy do wyboru. Na miejscu można też kupić kawę w ziarnach. Trochę mało miejsca w lokalu. Serdecznie polecam i na pewno będę wracał. Chętnie spróbuję menu obiadowego. Można więc powiedzieć, że złapałem z tym miejscem (he he) synergię"
- Kafej
- Adres: Chorzowska 5, 40-121 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Jak zwykle się nie zawiodłam. Nie musiałam długo czekać na podanie kawy oraz dania. Obsługa bardzo miła. Bajgiel miesiąca oraz velvet latte fantastyczne. Aż szkoda,że niedługo minie ich czas. Z podstawowej oferty zawsze zadowolona jestem z flat white. Miałam też kiedyś okazję spróbować bajgla truflowego. Rano warto zrobić rezerwację z racji dużego zainteresowania. Tarta truskawka-lemon też bardzo fajnie wywarzona, dobra nie za słodka. Raz na jakiś czas albo na spotkanie ze znajomymi /randkę bardzo polecam i na pewno jeszcze wrócę"
- Bistro Piekarnia Luszowice
- Adres: przy, Tadeusza Kościuszki, plac Miarki 19, 40-049 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Szybko, smacznie, miła obsługa. Zestawy śniadaniowe do 13. Coś na słodko i na obiad. Idealne na szybki posiłek przed lub po pracy ale też można śmiało spędzić czas ze znajomymi. Na zewnątrz ulica, ruch oto a tu miło, cicho i sporą przestrzeń czego nie widać z zewnątrz. Polecam!"
- Kolorowo bistro
- Adres: Wojewódzka 13, 40-026 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Trafiliśmy tam przez przypadek. Wspaniałe miejsce, genialna obsługa. Mały klimatyczny lokal, a śniadania cóż mogę powiedzieć nigdy nie jadłam tak dobrych tostów francuskich (a trochę ich w swoim życiu przerobiłam) fajnie przygotowany omlet, którego ilość pokonała mojego syna Lokal psiolubny i to nawet baaaardzo Bardzo polecam"
- Krystynka wraca z Wiednia
- Adres: Tadeusza Kościuszki 45, 40-048 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Miałem przyjemność odwiedzić bistro Krystynka Wraca z Wiednia i chciałbym serdecznie polecić to miejsce. Atmosfera jest przyjemna i ciepła, co sprawia, że wizyta jest relaksującym doświadczeniem. Obsługa zasługuje na szczególne wyróżnienie – personel jest miły, uprzejmy i profesjonalny. Wszystkie zamówienia są realizowane sprawnie, a podejście do klienta jest pełne życzliwości. Kluczowym elementem jest oczywiście jedzenie. Potrawy są smaczne, świeże i przygotowane z dbałością o szczegóły. Zarówno śniadania, jak i obiady są godne polecenia i stanowią dowód na wysoką jakość kulinarną lokalu. Lokal Krystynka Wraca z Wiednia to miejsce, do którego z pewnością wrócę."
- Szczęście Istnieje Kawiarnia
- Adres: Opolska 10, 40-084 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Świetna nowoczesna kawiarnia z doskonałym klimatem. Stylowe wnętrze, bardzo przyjemna atmosfera i wysoka jakość w każdym detalu. Kawa wyśmienita — aromatyczna, perfekcyjnie przygotowana, a do tego pyszne desery. Obsługa miła, pomocna i zaangażowana. Idealne miejsce zarówno na szybką kawkę, jak i dłuższe spotkanie. Zdecydowanie polecam"
- Cafe Byfyj
- Adres: Krawczyka 5, 40-423 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Lokal średniej wielkości, aranżacja pomieszanie lata 80 z amerykańskim. Na zewnątrz stoliki z kocykami na krzesłach oraz podgrzewaczami. Obsługa szybka. Zamówione pierogi z zmieniakami.... (powiedział bym ruskie), kawa latte z mlekiem roślinnym, herbata, dwie gorące czekolady."
- Kofeina Bistro
- Adres: 3 Maja 13, 40-096 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Śniadania w tej restauracji to absolutne mistrzostwo i prawdziwa celebracja poranka. Każde danie zachwyca świeżością składników, perfekcyjnym balansem smaków i estetyką podania, która cieszy oko równie mocno jak podniebienie. Kawa – przepyszna! Należy zwrócić uwagę, że masło, kiełbaski oraz pieczywo są wyrabiane własnoręcznie przez lokal — i to czuć w każdym kęsie. Masło jest tak świeże i aromatyczne, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem na zapleczu nie trzymają własnych krów, a gdzieś obok nie dojrzewa zboże na kolejną partię chleba. Kiełbaski pełne smaku, pieczywo idealnie wypieczone — wszystko autentyczne, uczciwe i absolutnie przepyszne. Za całość należy się ogromny szacunek i szczery podziw dla Kucharza — widać tu kunszt, doświadczenie i serce włożone w każde danie. To kuchnia, która nie tylko karmi, ale zostaje w pamięci. Na koniec szczególne wyróżnienie zasługują również Panie Kelnerki — przemiłe, ciepłe i serdeczne kobiety, które otaczają gości prawdziwą troską i życzliwością. Ich uśmiech, uważność i naturalna empatia sprawiają, że każdy czuje się tu nie jak klient, lecz jak mile widziany gość. Ta atmosfera autentycznej serdeczności i miłości do ludzi buduje wyjątkowy klimat miejsca i sprawia, że chce się tu wracać nie tylko dla jedzenia, ale i dla ludzi. Pozdrawia Michał, który obiecał wystawić opinię po dwukrotnej wizycie w tym cudownym miejscu"
- Urban Ceramics & Coffee Katowice
- Adres: Warszawska 15, 40-009 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo miła i profesjonalna obsługa, przytulne wnętrze, pyszne jedzenie i świetna kawa. To miejsce idealnie sprawdza się zarówno na randkę, spotkanie z przyjaciółkami, jak i na chwilę tylko dla siebie. Byliśmy tu po raz pierwszy, ale na pewno jeszcze wrócimy. Tost z awokado na bułce brioche był najlepszy, jaki jadłam – sycący, a jednocześnie lekki, bez uczucia ciężkości po śniadaniu. Zdecydowanie polecamy!"
- ROSA - Śniadania, Gofry, Wina bezalkoholowe | Katowice
- Adres: Francuska 2, 40-015 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Wybraliśmy się tutaj w deszczowy sobotni poranek Nie było to więc dla nas zaskoczeniem, że lokal był pusty, tym lepiej, bo próba znalezienia miejsca w okresie otwarcia lokalu skończyła się niepowodzeniem. Lokal mały, wystrój minimalistyczny, wręcz surowy. Dla mnie osobiście do dopracowania, brakuje przytulności. Gofr jajko & bekon miód w gębie, mimo że miodu tam nie było Kubki smakowe podrażnione przyjemnie do granic możliwości. Sam boczek nie jakiś najtańszy, chamski tylko porządny kawał dobrego boczura Gofr tiramisu pistacjowe to wspaniałe połączenie kremu pistacjowego, w którym czuć prawdziwe pistacje z taką masą śmietankową jak w ciastach. Kolejna rewelacja sezonu, tym razem jednak słodka Kawa cappuccino to praktycznie same mleko, dla mnie dość daleko od kawy. Americano lepsze. Polecam spróbować na własnej skórze - lokal inny niż wszystkie. Mimo przeciętnej kawy wrócę tutaj, a tylko takim lokalom daje 5 gwiazdek Gofry są tutaj tak wybitne, że zachęcają skutecznie do poznania kolejnych smaków."